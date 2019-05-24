Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Gerçekleşen ziyarette Özlü’ye meclis üyeleri ve Başkan yardımcıları da eşlik etti. Başkan Özlü, samimi ve nazik karşılama için Vali Aksoy’a teşekkür ederek, Başiskele için hizmet etme arzusu ile çıktığımız bu yolda, herkesin imrenerek yaşamak isteyeceği bir İlçe olması hayali ile çalışacaklarının altını çizdi. Başkan Özlü, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu yaralanması için de geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Aksoy ise yeni görevinde Özlü’ye “Hayırlı olsun” dileklerini iletti.
Bugün 11:30 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:32 TSİ
Başkan Özlü, Vali Aksoy’u ziyaret etti
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz