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Başkan Özlü, Vali Aksoy’u ziyaret etti

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Gerçekleşen ziyarette Özlü’ye meclis üyeleri ve Başkan yardımcıları da eşlik etti. Başkan Özlü, samimi ve nazik karşılama için Vali Aksoy’a teşekkür ederek, Başiskele için hizmet etme arzusu ile çıktığımız bu yolda, herkesin imrenerek yaşamak isteyeceği bir İlçe olması hayali ile çalışacaklarının altını çizdi. Başkan Özlü, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu yaralanması için de geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Aksoy ise yeni görevinde Özlü’ye “Hayırlı olsun” dileklerini iletti.

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