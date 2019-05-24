30 bin oy alan adaydan İmamoğlu'na destek

31 Mart seçimlerinde DSP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Muammer Aydın, seçimlerin iptal edilmesinden sonra adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. 23 Haziran seçimlerine katılmayacak olan DSP Adayı Aydın, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Çekilme dilekçesini İstanbul İl Seçim Kuruluna sunduğunu söyleyen Muammer Aydın, mazbatası iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olacağını paylaşımında belirtti. Aydın, Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey Güzel Olacak" seçim sloganını sosyal medya hesabından paylaşarak desteğini ilan etti. DSP'li Muammer Aydın 31 Mart seçimlerinde 30 bin 817 oy almıştı.