Kocaeli basketbolda şampiyonlar geçidi

2018-19 sezonu Kocaeli bölgesi basketbol yerel liglerde toplu kupa töreni bugün yapılacak. İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki tören saat 13.00’te başlayacak. Büyük erkeklerin yanı sıra U18, U16, U14, U12, U11 ve U10 kategorilerinde ilk 3 dereceye imza atanlara kupaları takdim edilecek. Basketbol İl Temsilcisi Cengiz Kahraman, tüm basketbol ailesini kupa törenine davet etti.