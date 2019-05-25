2018-19 sezonu Kocaeli bölgesi basketbol yerel liglerde toplu kupa töreni bugün yapılacak. İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki tören saat 13.00’te başlayacak. Büyük erkeklerin yanı sıra U18, U16, U14, U12, U11 ve U10 kategorilerinde ilk 3 dereceye imza atanlara kupaları takdim edilecek. Basketbol İl Temsilcisi Cengiz Kahraman, tüm basketbol ailesini kupa törenine davet etti.
Bugün 00:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 12:20 TSİ
Kocaeli basketbolda şampiyonlar geçidi
2018-19 sezonu Kocaeli bölgesi basketbol yerel liglerde toplu kupa töreni bugün yapılacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz