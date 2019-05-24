Futsal Ligi'nde 2. eleme turuna kalan takımlar belli oldu. 11 farklı ilden toplam 12 kulübün katıldığı 2019 sezonu Futsal Ligi'nde 1. eleme turu grup maçları tamamlandı. Çorum, Kırşehir ve Malatya'da yapılan karşılaşmalar sonucunda, Alibeyköy Spor, Siirt Üniversitesi Spor Kulübü, Gazi Üniversitesi Spor Kulübü, Seyhan Belediyesi Spor, Şişli Spor Kulübü, Diyarbakır Alipaşa Spor, Öntur Havzan Spor ve Erbaa Spor 2. eleme turunda oynamaya hak kazandı. 2. eleme turu müsabakaları sonucunda gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar final turuna kalmaya hak kazanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek takımın belirleneceği 2. eleme ve final turu müsabakaları, 26 - 31 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapılacak.
Bugün 12:19 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:21 TSİ
Futsal devleri Yahya Kaptan’a geliyor
Futsal Ligi'nde 2. eleme turuna kalan takımlar belli oldu.
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Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz