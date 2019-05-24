Bu sezon Darıcaspor’u 2.Küme’de şampiyon yaparak 1.Küme’ye çıkartan antrenör Başar Özkan, düğün hazırlıkları nedeniyle teknik adamlığa bir yıl ara verecek. Yine de Darıcaspor’dan kopmayacak olan genç spor adamı, 2019-2020 futbol sezonunda kırmızı-beyazlı takıma yönetici olarak hizmet verecek. Buna göre Başar Özkan, Darıcaspor’un önümüzdeki günlerde oluşturacağı yeni yönetiminde başkanvekili görevini üstlenecek.
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Hocalığa evlilik arası verdi
Bu sezon Darıcaspor’u 2.Küme’de şampiyon yaparak 1.Küme’ye çıkartan antrenör Başar Özkan, düğün hazırlıkları nedeniyle teknik adamlığa bir yıl ara verecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz