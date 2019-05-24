Hocalığa evlilik arası verdi

Bu sezon Darıcaspor’u 2.Küme’de şampiyon yaparak 1.Küme’ye çıkartan antrenör Başar Özkan, düğün hazırlıkları nedeniyle teknik adamlığa bir yıl ara verecek. Yine de Darıcaspor’dan kopmayacak olan genç spor adamı, 2019-2020 futbol sezonunda kırmızı-beyazlı takıma yönetici olarak hizmet verecek. Buna göre Başar Özkan, Darıcaspor’un önümüzdeki günlerde oluşturacağı yeni yönetiminde başkanvekili görevini üstlenecek.