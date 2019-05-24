Oktay Balcı’nın önlenemez yükselişi

Mollafenarispor antrenörü Sebahattin Kurnaz’ın Türk futboluna armağan ettiği Gebzeli Oktay Balcı, bu sezon Pendikspor’da gösterdiği performans ile üst liglere göz kırptı. Bilindiği gibi Mollafenarispor’da futbola başlayan ve burada yetişen Oktay, 2014 yılında Pendikspor altyapısına transfer olmuş, 1 yıl sonra da kırmızı-beyazlı takımda profesyonel yapılmıştı. Maç tecrübesi kazanması amacıyla Adliye ve Gölcükspor’da bir süre kiralık oynayan 22 yaşındaki golcü, bu sezon yeniden döndüğü Pendikspor’da adeta patlama yaptı. Pendikspor’un değişmez ismi olan ve 2.Lig Kırmızı Grup’ta sezona 8 golle nokta koyan Oktay Balcı, 1. Lig takımlarının radarına girdi. 2.Lig’de 57 maçı bulunan Oktay’ın Pendikspor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.