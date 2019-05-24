BAL’a dönen Gebzespor ile yola devam etmesi istenen, bir dönem görev yaptığı Darıca Gençlerbirliği’nin de radarına giren teknik direktör Özgür Vurur, netlik kazanan bir şey olmadığını söyledi. Darıca G.B. Başkanı Arif Gülen ile görüştüğünü doğrulayan Vurur,”Arif Başkan sağ olsun incelik edip, geçmiş olsun dileklerini iletti. Devamında plan ve projelerini benimle paylaştı. Bugün şu takım ya da bu takım ile çalışırım diyemem, ancak Arif Gülen Darıca GB camiası için gerçekten büyük bir şans. Sayın başkan ile tekrar bir araya gelip konuşacağız” dedi.
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Özgür Vurur ile yeniden görüşülüyor
BAL’a dönen Gebzespor ile yola devam etmesi istenen, bir dönem görev yaptığı Darıca Gençlerbirliği’nin de radarına giren teknik direktör Özgür Vurur, netlik kazanan bir şey olmadığını söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz