Kocaelispor taraftarları Başkan Özlü'yü ziyaret etti

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’ye tebrik ve hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Başkan Yasin Özlü, kişi, kurum ve kuruluşların tebriklerini makamında kabul etmeyi sürdürüyor. Başiskele Kocaelisporlular Derneği, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’yü makamında ziyaret etti. Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Sporun ve sporcunun her zaman destekçiyiz. Kocaelisporumuza gelecek sezon daha fazla destek vererek takımımızı bir üst lige çıkaracağız” dedi. Dernek Başkanı Engin Sönmez ise," Başiskele Kocaelisporlular Derneği olarak Başiskele Belediye Başkanımız Mehmet Yasin Özlü’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz.” dedi.