19 Mayıs’ın 100.yıl kutlamalarında büyük bir efor sarf eden Gebzeli beden eğitimi öğretmenleri, Gençlik haftasının finalinde stres attı. Ortaokul Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Gebze Lise Beden Eğitimi Öğretmenleri takımını karşı karşıya getiren final maçı, iftardan sonra Alaettin Kurt Stadı’nda oynanırken, yaşanan gol düellosunda kazanan çıkmadı. Keyifli görüntülerin de yaşandığı maç 6-6 berabere sona erdi. Karşılaşma sonrasında öğretmenlere tatlı ikramında bulunuldu.
Bugün 12:24 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:25 TSİ
Öğretmenler berabere kaldı: 6-6
19 Mayıs’ın 100.yıl kutlamalarında büyük bir efor sarf eden Gebzeli beden eğitimi öğretmenleri, Gençlik haftasının finalinde stres attı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz