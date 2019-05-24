Öğretmenler berabere kaldı: 6-6

19 Mayıs’ın 100.yıl kutlamalarında büyük bir efor sarf eden Gebzeli beden eğitimi öğretmenleri, Gençlik haftasının finalinde stres attı. Ortaokul Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Gebze Lise Beden Eğitimi Öğretmenleri takımını karşı karşıya getiren final maçı, iftardan sonra Alaettin Kurt Stadı’nda oynanırken, yaşanan gol düellosunda kazanan çıkmadı. Keyifli görüntülerin de yaşandığı maç 6-6 berabere sona erdi. Karşılaşma sonrasında öğretmenlere tatlı ikramında bulunuldu.