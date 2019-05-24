Gebzespor’un taraftar grubu Eskiçarşı, sosyal sorumluluk projesiyle yine 7’den 70’e adını duyuracak bir kampanyaya imza atıyor. 3 yıl önce Gebze Kaymakamlığı’nın düzenlediği ‘İyilik Festivali’ne 15 binin üzerinde topladığı kitap kampanyasıyla katılan ve Anadolu’daki öğrencileri sevindiren Gebzespor taraftarı yine böyle bir organizasyonda bir araya gelecek. Mor-Beyazlı taraftarlar kitapları bu kez kader mahkûmları için toplayacak. Kastamonu Araç cezaevinde yapılacak kütüphaneye kitap bağışında bulunacak olan Gebzespor taraftarları, bu kampanyaya katılmak isteyenlerin kitaplarını Alaettin Kurt Stadı’nın karşısında bulunan Güngör Playstation Oyun Salonu’na bırakmalarını istedi.
Bugün 12:25 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:26 TSİ
Eskiçarşı’dan anlamlı kampanya
Gebzespor’un taraftar grubu Eskiçarşı, sosyal sorumluluk projesiyle yine 7’den 70’e adını duyuracak bir kampanyaya imza atıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz