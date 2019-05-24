Eskiçarşı’dan anlamlı kampanya

Gebzespor’un taraftar grubu Eskiçarşı, sosyal sorumluluk projesiyle yine 7’den 70’e adını duyuracak bir kampanyaya imza atıyor. 3 yıl önce Gebze Kaymakamlığı’nın düzenlediği ‘İyilik Festivali’ne 15 binin üzerinde topladığı kitap kampanyasıyla katılan ve Anadolu’daki öğrencileri sevindiren Gebzespor taraftarı yine böyle bir organizasyonda bir araya gelecek. Mor-Beyazlı taraftarlar kitapları bu kez kader mahkûmları için toplayacak. Kastamonu Araç cezaevinde yapılacak kütüphaneye kitap bağışında bulunacak olan Gebzespor taraftarları, bu kampanyaya katılmak isteyenlerin kitaplarını Alaettin Kurt Stadı’nın karşısında bulunan Güngör Playstation Oyun Salonu’na bırakmalarını istedi.