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Rektörlük Kupası kenti bir araya getirdi

KOÜ’nün Tenis Turnuvası, kenti buluşturdu. Kocaeli Üniversitesi tarafından düzenlenen Rektörlük Kupası Tenis Turnuvası'nda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları güzel bir törenle verildi.
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Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü, Prof. Dr. Ercüment Çiftçi ve üniversitenin yönetimindeki tüm yetkililerin desteğiyle 2019 yılında kazandırılmış olan İki adet Kapalı Tenis Kortu’nda, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Tenis Hocası Öğr. Gör. Nevin Koçak’ın koordinatörlüğünde düzenlenen ve 6-20 Mayıs tarihleri arasında 200 sporcunun katıldığı tenis turnuvasında şampiyonlar belirlendi. Öğretim Görevlisi Nevin Koçak, “Üniversitmizdeki tenis-severlerle, kentte bulunan spor sever dostlarımızı buluşturarak, kucaklaşmalarını sağlamanın ve sporun birleştirici özelliğini bir kez daha ortaya çıkartmış olmanın mutluluğunu taşıyoruz” dedi.  Başhakemliğini Şakir Renda, Yardımcı Hakemliğini ise Öğr. Gör. Nevin Koçak’ın öğrencilerinden Mustafa Bülbül ve Sabri Sarıgül’ün yaptığı turnuvaya, tenis severler yoğun ilgi gösterdi.

İFTAR SONRASI KUPA TÖRENİ

İftar sonrası nezih bir kokteyl organizasyonu ile kupa töreni gerçekleştirildi. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Küçük, Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Tenis İl Temsilcisi Hasan Kırlı, Marten Tenis Kulübü İşletmecisi Fahrettin Batı ve çok sayıda il protokolü, şampiyonlara kupalarını takdim etti. Altı kategoride oynanan turnuvada öğrenci kadınlar kategorisinde birinci Ceren Sarıkaya, ikinci Zeynep Doğan, öğrenci erkekler kategorisinde birinci Sabri Sarıgül, ikinci Abdülhakim Işık, büyük kadınlar kategorisinde birinci Demet Boyacı, ikinci Nermin Ölçer, büyük erkekler kategorisinde birinci Emre Kökten Saylan, ikinci Yaşar İslamoğlu, yeni başlayan kadınlar kategorisinde birinci Şükran Çevik, ikinci Pınar Eroğlu ve yeni başlayan erkekler kategorisinde ise birinci Metin Engin, ikinci Batuhan Danış oldu.

Bugün 12:25 TSİ - Spor

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