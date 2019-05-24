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Körfezli Sıla, büyülüyor

Henüz yaşı 11 olmasına rağmen bir çok alanda önemli başarılar elde eden Sıla Eşol, son yüzme yarışlarında yine derece elde ederek; başarısına bir yenisini ekledi.
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Henüz yaşı 11 olmasına rağmen bir çok alanda önemli başarılar elde eden Sıla Eşol, son yüzme yarışlarında yine derece elde ederek; başarısına bir yenisini ekledi.  Körfez Gençler Birliği Kulübü sporcusu olan ve 7 yaşından beri Ozan Kaya'nın antrenörlüğünde spor hayatını devam eden Sıla Eşol,  girdiği bir çok yarışmada hem il birinciliği kazandı; hem de Türkiye genelinde yapılan yarışmalarda önemli dereceler elde etti.  Son yapılan yarışmada ise 100 metre Kelebek Kategorisi yarışmalarında il ikincisi olan Sıla Eşol, spor otoriteleri tarafından geleceğin büyük yeteneği olarak gösteriliyor.

10 PARMAĞINDA 10 MARİFET

Başka alanlarda da önemli başarılar elde eden Sıla Eşol, İstiklal Marşı okuma yarışmasında da birincilik elde etmişti. Aynı şekilde drama yarışmasında da okul birinciliği kazanan Sıla Eşol'un, on parmağında on marifet var. Sıla Eşol'un annesi Rahime hanım, kızının elde ettiği başarılardan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ekonomiye katkı için var olan dövizlerinizi bozdurun' çağrısına  uyarak 1 dolar 1 dolar biriktirmiş olduğu paralarını bozdurmuş olan Sıla; bu davranışı ile 'Yaşı küçük yüreği büyük' denilerek, ülke gündemine gelmişti.

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