KOÜ’de Rock rüzgarı esecek

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri uzun süredir gerçekleşmeyen bahar şenlikleri için harekete geçmişti. Sosyal medya üzerinden bastıran öğrencilerin sesini Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü duymuş ve şenliğin gerçekleşen görüşmeler sonrasında 20-21-22 Haziran tarihlerinde yapılmasına karar verilmişti. Ancak bugün gerçekleşen toplantı sonrası tarihler değişti. Şenlikler 19-20-21 Haziran tarihinde gerçekleşecek.

3 GÜN EĞLENCE

3 gün boyunca sürecek şenliklerde sahne alacak şarkıcıların isimleri de belli oldu. Şenliğin ilk günü Model grubundan ayrılan ve şarkıları ile beğeni toplayan Fatma Turgut, ikinci günü gençlerin çok sevdiği gruplar arasında yer alan Manga ve üçüncü gün ise Gripin grubu sahne alacak. Ekin EKEN