İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da partisinin liderliğinden istifa edeceğini açıkladı. Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin. Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.
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İngiltere Başbakanı May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı
İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da partisinin liderliğinden istifa edeceğini açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz