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İngiltere Başbakanı May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı

İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da partisinin liderliğinden istifa edeceğini açıkladı.
İngiltere Başbakanı May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı mask
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İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da partisinin liderliğinden istifa edeceğini açıkladı. Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin. Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

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