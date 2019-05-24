2. Küme U19 Futbol Ligi’nde son iki bilet bugün ve yarın sahibini buluyor. Play-Off’tan 2 takım 1.Küme U19 Ligi’ne yükselecek. Çamçukurspor ile Kandıra G.Birliği Belediyespor takımları, bugün saat 16.00’da Cephanelik Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Kazanan takım adını 1.Küme U19 Futbol Ligi’ne yazdıracak. Buna göre finale kalan son 4 takımdan 2’si olan Darıca Martı ve Beylikbağı Karadeniz ise yarınki finalde karşı karşıya gelecek. Maç Şekerpınar Stadı’nda oynanacak ve 16.00’da başlayacak.
Bugün 12:34 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:36 TSİ
Son iki bilet sahibini buluyor
2. Küme U19 Futbol Ligi’nde son iki bilet bugün ve yarın sahibini buluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz