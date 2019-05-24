Son iki bilet sahibini buluyor

2. Küme U19 Futbol Ligi’nde son iki bilet bugün ve yarın sahibini buluyor. Play-Off’tan 2 takım 1.Küme U19 Ligi’ne yükselecek. Çamçukurspor ile Kandıra G.Birliği Belediyespor takımları, bugün saat 16.00’da Cephanelik Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Kazanan takım adını 1.Küme U19 Futbol Ligi’ne yazdıracak. Buna göre finale kalan son 4 takımdan 2’si olan Darıca Martı ve Beylikbağı Karadeniz ise yarınki finalde karşı karşıya gelecek. Maç Şekerpınar Stadı’nda oynanacak ve 16.00’da başlayacak.