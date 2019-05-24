Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:37 TSİ- Spor G: Bugün 12:38 TSİ

Sivassporlu Douglas'a teklif yağıyor

Sivasspor'un Brezilyalı sağ beki Douglas, "Tabii ki teklifler aldım, yalan yok ama sadece Türkiye'den değil, Japonya'dan da aldım, İtalya'dan da aldım." dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı Douglas Pereira Dos Santos'a Türkiye'nin yanı sıra Japonya ve İtalya'dan da transfer teklifleri geliyor. Sivasspor'un sezon başında kadrosuna kattığı ve geride kalan periyotta 3 gol atan 28 yaşındaki oyuncu, 31 maçta 2 bin 731 dakika sahada kaldı. Douglas, kırmızı-beyazlıların eski futbolcusu Brezilyalı Robinho'nun ve önceki dönemlerde Sivasspor forması giyen Fransergio Bastos'un referanslarıyla geldiği Sivasspor'da takımının vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Kırmızı-beyazlıların Barcelona'dan 1 yıllığına kiraladığı ve 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona erecek başarılı oyuncu Douglas'ı yeni sezonda kadrosunda görmek isteyen birçok kulüp şimdiden çalışmalara başladı. Douglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon boyunca takım olarak çok çalıştıklarını söyledi. Kırmızı-beyazlı ekibin takım halinde iyi bir performans gösterdiğini belirten Douglas, "Rakamsal anlamda kendimden memnunum. Yeri geldi sağ bek, yeri geldi ön tarafta oynadım. Lige genel anlamda baktığımız zaman performansımdan memnunum." dedi.

"Robinho'nun gitmesine üzüldüm"

Takım arkadaşı Brezilyalı futbolcu Robinho'nun devre arası transfer döneminde Medipol Başakşehir'e transfer olmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Douglas, "Robinho gittikten sonra üzüldüm çünkü çok büyük bir karakter, çok iyi bir oyuncuydu. Bize de saha içerisinde çok büyük yardımı oluyordu. Gitmesine üzülmüştüm ama bir taraftan da sevinçliydim iyi bir takıma gitti. Robinho gittiği için büyük bir kayıp yaşadık, herkes de aynı fikirdeydi. Birbirimizi seven ve sahiplenen bir takımız. Umarım Robinho ile gelecekte yine karşılaşırız." diye konuştu.

Transfer teklifleri

İsmi Galatasaray başta olmak üzere "üç büyüklerle" anılan Douglas, transfer teklifleriyle ilgili şu açıklamada bulundu: "Sivasspor ile kontratım devam ediyor ve bir maçımız daha var. Buraya, buranın insanlarına, futbolcu arkadaşlarıma, başkanımıza ve ikinci başkanımıza çok saygı duyuyorum. O yüzden bunun hakkında konuşmak istemiyorum çünkü kontratım hala devam ediyor ve son maça kadar da buranın futbolcusuyum. Gelecek için şu an anlık yaşıyorum. Zamanı geldiğinde elbet bir şeyler olacak ama şu anda hala Sivasspor'un futbolcusuyum ve burada ligin bitmesini bekliyorum." Douglas, birçok kulüpten telif aldığını aktararak, "Tabii ki teklifler aldım, yalan yok ama sadece Türkiye'den değil, Japonya'dan da aldım, İtalya'dan da aldım. Bunlar için konuşmayı gerçekten istemiyorum çünkü daha önce de dediğim gibi hala Sivasspor'un futbolcusuyum. Gelecek için de hiçbir zaman plan yapmadım. Lig bitecek tatilimi yapacağım, ailemle konuşacağım bir karar alacağım. Umarım her şey benim için iyi olur." ifadelerini kullandı.

Bugün 12:37 TSİ AA Sivas- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Ergene Velimeşespor - Nevşehir Belediyespor maçı sonrası arbede çıktı mask
Ergene Velimeşespor - Nevşehir Belediyespor maçı sonrası arbede çıktı
Kocaelispor ürünlerinde büyük promosyon mask
Kocaelispor ürünlerinde büyük promosyon
Ergene Velimeşespor 2. Lig’e çıktı mask
Ergene Velimeşespor 2. Lig’e çıktı
Körfez Off-Road'a hazır! mask
Körfez Off-Road'a hazır!
Ajax'tan Naci Ünüvar'a profesyonel sözleşme mask
Ajax'tan Naci Ünüvar'a profesyonel sözleşme
Eljif Elmas'a milli davet mask
Eljif Elmas'a milli davet
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
İzmit Belediyesi'nde yeni atama mask
İzmit Belediyesi'nde yeni atama
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak mask
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak
Federal Mogul'da üretim durdu! mask
Federal Mogul'da üretim durdu!
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı mask
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

GALERİ

Fırtına Gebze'yi de VURDU! mask
Fırtına Gebze'yi de VURDU!
Kandıra'yı hortum VURDU! mask
Kandıra'yı hortum VURDU!
Kocaelispor taraftarı Bahri Yavuz’a hayli tepkili! mask
Kocaelispor taraftarı Bahri Yavuz’a hayli tepkili!
Büyükşehir’in 6 Milyar 539 Milyon 599 Bin TL borcu var mask
Büyükşehir’in 6 Milyar 539 Milyon 599 Bin TL borcu var
Büyükakın, eski ve yeni başkanlara iftarda buluştu mask
Büyükakın, eski ve yeni başkanlara iftarda buluştu
Gebze'de hafriyat TIR'ı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı mask
Gebze'de hafriyat TIR'ı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL