Derince’de "Z-Kütüphane" açıldı

Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu’nda içerisinde elektronik eğitim materyallerinden zeki oyunlarına kadar birçok eğitici unsurun bulunduğu modern bir kütüphane hizmete girdi. Sadece öğrencilere değil aynı zamanda velilere de hizmet verecek olan z-kütüphane’nin açılışına Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, Sırrıpaşa Mahalle Muhtarı Hülya Yıldırım, milli eğitim şube müdürleri, STK yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

DİJİTAL KİTAP İÇERİKLERİ

Yaklaşık 156 m2’lik alana kurulu ve içerisinde 16 bilgisayarın yer aldığı Z-Kütüphane, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sabancı Vakfı ve Okul Aile Birliği’nin katkılarıyla yapıldı. Protokolün katıldığı törenle hizmete giren z-kütüphane’nin açılışında bir konuşma yapan Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu Müdürü Selila Çelik, “Zamanımız teknoloji çağı ve günümüzde içerisinde internet hizmeti olan, dijital kitap içerikleri ile zenginleştirilmiş, öğrenciye ve velilere dilediği zaman destek verecek kütüphanelerimiz var. Okulumuzdaki bu kütüphaneden çocuklarımızın ve velilerimizin çok iyi faydalanmalarını istiyoruz” dedi. Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu’nda gerçekleşen program açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokolün kütüphanede yaptığı incelemelerin ardından sona erdi.