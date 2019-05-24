Başkan Söğüt, şehit ailelerini ağırladı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, şehit aileleri ile iftar programında bir araya geldi. Tütünçiftlik sahilinde yer alan Körfez Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen iftar programına şehit aileleri dışında yazar Turgut Tunç da katıldı. “Bugün huzur içerisinde bu ülkede yaşayabiliyorsak, bu sizlerin evlatları, babaları sayesinde” diyen Başkan Şener Söğüt, “Bu toprakların her santimetre karesi vatan toprağı olabilmek için aziz şehitlerimizin kanıyla sulandı. Biz vatanı kutsal, vatan sevgisini imandan biliriz. Bu toprakları kıyamete kadar korumak her birimizin görevi” ifadelerini kullandı. TÜGVA ve Körfez Belediyesi’nin düzenlediği söyleşi için ilçemize gelen yazar Turgut Tunç da Başkan Söğüt’e kitap hediye etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz