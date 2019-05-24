Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:52 TSİ- Gündem G: Bugün 12:53 TSİ

Başkan Söğüt, şehit ailelerini ağırladı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz” dediği şehit yakınlarıyla iftarda bir araya geldi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, şehit aileleri ile iftar programında bir araya geldi. Tütünçiftlik sahilinde yer alan Körfez Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen iftar programına şehit aileleri dışında yazar Turgut Tunç da katıldı. “Bugün huzur içerisinde bu ülkede yaşayabiliyorsak, bu sizlerin evlatları, babaları sayesinde” diyen Başkan Şener Söğüt, “Bu toprakların her santimetre karesi vatan toprağı olabilmek için aziz şehitlerimizin kanıyla sulandı. Biz vatanı kutsal, vatan sevgisini imandan biliriz. Bu toprakları kıyamete kadar korumak her birimizin görevi” ifadelerini kullandı. TÜGVA ve Körfez Belediyesi’nin düzenlediği söyleşi için ilçemize gelen yazar Turgut Tunç da Başkan Söğüt’e kitap hediye etti.

Bugün 12:52 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Kadıköy’deki harabe yapı yıkıldı mask
Kadıköy’deki harabe yapı yıkıldı
Sarıcalar’ın tapuları hazır mask
Sarıcalar’ın tapuları hazır
İzmit'te sivrisinek alarmı! mask
İzmit'te sivrisinek alarmı!
7. Uyum Mahalle Buluşması iftarı yapıldı mask
7. Uyum Mahalle Buluşması iftarı yapıldı
Bekar erkekler bu yönteme DİKKAT! mask
Bekar erkekler bu yönteme DİKKAT!
Korkmaz A.Ş’den geleneksel iftar mask
Korkmaz A.Ş’den geleneksel iftar
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
İzmit Belediyesi'nde yeni atama mask
İzmit Belediyesi'nde yeni atama
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak mask
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak
Federal Mogul'da üretim durdu! mask
Federal Mogul'da üretim durdu!
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı mask
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

GALERİ

Fırtına Gebze'yi de VURDU! mask
Fırtına Gebze'yi de VURDU!
Kandıra'yı hortum VURDU! mask
Kandıra'yı hortum VURDU!
Kocaelispor taraftarı Bahri Yavuz’a hayli tepkili! mask
Kocaelispor taraftarı Bahri Yavuz’a hayli tepkili!
Büyükşehir’in 6 Milyar 539 Milyon 599 Bin TL borcu var mask
Büyükşehir’in 6 Milyar 539 Milyon 599 Bin TL borcu var
Büyükakın, eski ve yeni başkanlara iftarda buluştu mask
Büyükakın, eski ve yeni başkanlara iftarda buluştu
Gebze'de hafriyat TIR'ı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı mask
Gebze'de hafriyat TIR'ı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL