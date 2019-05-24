Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:52 TSİ- Yaşam G: Bugün 12:54 TSİ

Muhtar Ayan, Fatih'in kadınları İstanbul’a gitti

Körfez Fatih Mahallesi Muhtarlığı'na seçilen Şirin Ayan, seçim sonrasında vaatlerini yerine getirmeye başladı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Fatih Mahallesi Muhtarlığı'na seçilen Şirin Ayan, seçim sonrasında vaatlerini yerine getirmeye başladı. Muhtar Ayan, bir kumu kurumundan otobüs tahsis ederek mahallede bugüne kadar İstanbul'daki tarihi ve turistlik yerleri hiç gezmeyen kadınları İstanbul'a götürdü. Sabahın erken saatlerinde başlayan gezi, sahura yakın bir zamana kadar devam etti. İftar ise; Sultan Ahmet Camii'nde yapıldı. Tarihi ve turistlik yerleri gezen kadınlar gittikleri camilerde ve türbelerde ibadet ettiler, dualar okudular. Mahalle sakinleri kendilerine bu imkanı sağlayan muhtar Şirin Ayan’a teşekkür ettiler.

Bugün 12:52 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Dikkat! Bu akşam başlayacak... Yarına kadar devam edecek mask
Dikkat! Bu akşam başlayacak... Yarına kadar devam edecek
Kocaeli'de hava nasıl olacak? mask
Kocaeli'de hava nasıl olacak?
Hürriyet, Büyükakın'ı ziyaret edecek mask
Hürriyet, Büyükakın'ı ziyaret edecek
Sakal-ı Şerif, İzmit'te sergilendi mask
Sakal-ı Şerif, İzmit'te sergilendi
İzmit'te 600 kişi aynı anda atabarı oynadı mask
İzmit'te 600 kişi aynı anda atabarı oynadı
Derince’de Pilav Günü geleneği sürdü mask
Derince’de Pilav Günü geleneği sürdü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
İzmit Belediyesi'nde yeni atama mask
İzmit Belediyesi'nde yeni atama
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak mask
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak
Federal Mogul'da üretim durdu! mask
Federal Mogul'da üretim durdu!
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı mask
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

GALERİ

Fırtına Gebze'yi de VURDU! mask
Fırtına Gebze'yi de VURDU!
Kandıra'yı hortum VURDU! mask
Kandıra'yı hortum VURDU!
Kocaelispor taraftarı Bahri Yavuz’a hayli tepkili! mask
Kocaelispor taraftarı Bahri Yavuz’a hayli tepkili!
Büyükşehir’in 6 Milyar 539 Milyon 599 Bin TL borcu var mask
Büyükşehir’in 6 Milyar 539 Milyon 599 Bin TL borcu var
Büyükakın, eski ve yeni başkanlara iftarda buluştu mask
Büyükakın, eski ve yeni başkanlara iftarda buluştu
Gebze'de hafriyat TIR'ı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı mask
Gebze'de hafriyat TIR'ı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL