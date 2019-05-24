Körfez Fatih Mahallesi Muhtarlığı'na seçilen Şirin Ayan, seçim sonrasında vaatlerini yerine getirmeye başladı. Muhtar Ayan, bir kumu kurumundan otobüs tahsis ederek mahallede bugüne kadar İstanbul'daki tarihi ve turistlik yerleri hiç gezmeyen kadınları İstanbul'a götürdü. Sabahın erken saatlerinde başlayan gezi, sahura yakın bir zamana kadar devam etti. İftar ise; Sultan Ahmet Camii'nde yapıldı. Tarihi ve turistlik yerleri gezen kadınlar gittikleri camilerde ve türbelerde ibadet ettiler, dualar okudular. Mahalle sakinleri kendilerine bu imkanı sağlayan muhtar Şirin Ayan’a teşekkür ettiler.
Bugün 12:52 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 12:54 TSİ
Muhtar Ayan, Fatih'in kadınları İstanbul’a gitti
Körfez Fatih Mahallesi Muhtarlığı'na seçilen Şirin Ayan, seçim sonrasında vaatlerini yerine getirmeye başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz