İZGAZ'da işlemler e-Devlet'ten yapılabilecek

Taşınma işlemlerinin yoğun olduğu yaz ayları yaklaşıyor. İZGAZ, mevcut aboneler ve yeni abone olacak müşteriler için büyük kolaylık sağlayacak olan e-Devlet üzerinden işlemleri kullanıma sundu. Doğal gaz abonelik işlemleri, abone kapama işlemleri artık e-Devlet web sitesi üzerinden de yapılabilecek. Ayrıca e-Devlet mobil uygulamasını telefonlarında kullanan vatandaşlar buradan da işlem yapabilecek. Yeni doğal gaz sözleşmesi yapmak isteyen müşterilerin yapması gereken tek şey www.turkiye.gov.tr adresini ziyaret etmek.

İZGAZ’IN BİRÇOK İŞLEMİ ONLİNE YAPILABİLİYOR

Devreye alınan bu işlemlerle İZGAZ Müşteri Hizmet Merkezlerine gitmeden, abonelik işlemleri, abonelik sonlandırma işlemleri, fatura sorgulama ve abonelik durum sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Bu hizmetler dışında gaz açım randevu sorgulama, cihaz açım randevu talebi, endeks bildirimi, geçmiş dönem faturaları sorgulama, tahmini fatura hesaplama, okuma günü sorgulama, otomatik ödeme sorgulama gibi daha birçok işlem ise www.izgaz.com.tr ’deki Online İşlemler menüsünden yapılabiliyor.

BİLGİLER GÜNCEL OLMALI

Yetkililer, işlemlerin online yapılabilmesi için, müşteri bilgilerinin İZGAZ sisteminde güncel olması gerektiğini; cep telefonu numarası, e-posta gibi bilgilerin sistemde güncel olmaması halinde ise işlemlerin online yapılmasının mümkün olamayacağını ifade etmektedirler. Müşteriler, bilgilerini Müşteri Hizmet Merkezleri'ne giderek güncelleyebilirler.