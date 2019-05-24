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Mazbatası iptal edilen muhtar: Yeniden adayım

31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi muhtarı seçilen ve 2 aydır görev yapan Yüksel Kara'nın mazbatası sabıka kaydı olduğunun tespit edilmesi üzerine iptal edildi.
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Dilovası'nda muhtar seçilen Yüksel Kara, YSK'nin seçimden iki ay sonra yaptığı sabıka kaydı tespiti sonrası muhtarlığından oldu. 31 Mart Yerel seçimlerinde Dilovası ilçesi Kayapınar Mahallesi'nde Yüksel Kara'nın kazandığı muhtarlık seçimi, Kara'nın 19 sene öncesine ait sabıka kaydı olduğunun tespit edilmesi üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi. YSK'nin seçim tekrarına karar verdiği muhtarlık için 2 Haziran'da yeniden seçim yapılacak. 6 oy farkla kazandığı seçim sonrasında 2 aya yakın muhtarlık görevini yapan Yüksel Kara ise yeniden aday olacağını söyledi. Kara, "Muhtarlık seçimi sürecinde başvurduğumuz yerler herhangi bir sorun olmadığını belirtmiş ve muhtar seçilmem durumunda mazbata alabileceğimi belirtmiş nitekim halkın kararıyla seçimi kazanmış ve mazbatamı alıp resmi olarak muhtarlık görevine başladım. Mahkeme sabıka düşümüne karar vermiş olup tekrar itiraz hakkımız olacaktır. Bir aksilik olmazsa şayet 2 haziran seçimlerinde tekrar Kayapınar Mahallesi muhtar adayı olacağım" dedi.

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