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Kocaeli'nin 13 vekili ne kadar çalıştı?

TBMM 27. Dönem Yasama Yılı’nda ilimizde görev yapan seçilmiş milletvekillerinin mecliste kaç yazılı soru önergesi verdiği, meclis genel görüşme önergelerinde, meclis araştırması önergelerinde kaç imzalarının bulunduğunu derledik.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27’inci Dönem Yasama Yılı’nda ilimizde görev yapan seçilmiş milletvekillerinin mecliste verdikleri yazılı soru önergeleri, meclis genel görüşme önergelerinde imzası bulunanlar ve meclis araştırması önergelerinde imzası bulunan milletvekillerini derledik. Kocaeli'de görev yapan MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Milletvekilleri Tahsin Tarhan, Haydar Akar, AKP Milletvekilleri Fikri Işık, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Emine Zeybek, İlyas Şeker, 27’inci Dönem Yasama Yılı’nda bir süre milletvekili olarak çalışan ardından 31 Mart yerel seçimlerinde İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet ve HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu mecliste kaç soru önergesi verdi? Kaç meclis genel ve araştırma önergesinde imzaları yer aldı?

8 VEKİL SORU ÖNERGESİ VERMEDİ

27’inci Dönem Yasama Yılı’nda MHP Milletvekili Saffet Sancaklı ve AKP Milletvekilleri Fikri Işık, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Emine Zeybek ve İlyas Şeker soru önergesi vermedi. 27’inci dönemde bir süre milletvekilliği yapan ardından İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet 5 yazılı soru önergesi verirken, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan 35, Haydar Akar ise 20 yazılı soru önergesi verdi. İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan 132 yazılı soru önergesi verirken ilimizdeki milletvekillerinden en çok yazılı soru önergesi veren ise 491 yazılı soru önergesiyle HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu oldu.

HÜRRİYET'TEN 4 GENEL GÖRÜŞME ÖNERİSİ

Meclis genel görüşme önergelerinde ise yine MHP Milletvekili Saffet Sancaklı ve iktidar partisi AKP milletvekilleri Fikri Işık, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Emine Zeybek, İlyas Şeker, CHP Milletvekilleri Tahsin Tarhan, Haydar Akar, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun imzası bulunmazken, İzmit Belediye Başkanı seçilmeden önce bir süre milletvekilliği görevi yapan Fatma Kaplan Hürriyet’in 4 meclis genel görüşme önergesinde imzası yer aldı.

O VEKİLDEN 236 ARAŞTIRMA ÖNERGESİ

Meclis araştırması önergelerinde MHP Milletvekili Saffet Sancaklı 17, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan 31, AKP Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu 5, Emine Zeybek 3, İlyas Şeker 2 imzası bulunurken, Fikri Işık, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır’ın imzası bulunmadı. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ise 23 araştırma önergesinde imzası yer aldı. Meclis araştırması önergelerinde CHP Milletvekilleri Haydar Akar 204, Tahsin Tarhan 236 imzayla yer alırken, Fatma Kaplan Hürriyet’in ise milletvekilliği süresince 159 meclis araştırması önergesinde imzası yer aldı.

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Yorumlar

(1)
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Ersoy Kandemir - Akp tam faciasın!

Yanıtla . 0Beğen 24 Mayıs 14:15

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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