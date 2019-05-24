Erdoğan ile görüşme saati belli oldu!

AKP’de 31 Mart yerel seçimlerinde İzmit’in kaybedilmesinin sorumluluğunun kendinde olduğunu ifade ederek istifa eden Abdullah Eryarsoy’un ardından gelen ikinci heyetin belirlediği 4 isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için İstanbul’a gitti. İl Başkanlığı için Mahmut Civelek, Mehmet Ellibeş, Zihni Yılmaz ve Abdullah Köktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile saat 14.00’te görüşmesi bekleniyor. Selin BECER