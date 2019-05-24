AKP’de 31 Mart yerel seçimlerinde İzmit’in kaybedilmesinin sorumluluğunun kendinde olduğunu ifade ederek istifa eden Abdullah Eryarsoy’un ardından gelen ikinci heyetin belirlediği 4 isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için İstanbul’a gitti. İl Başkanlığı için Mahmut Civelek, Mehmet Ellibeş, Zihni Yılmaz ve Abdullah Köktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile saat 14.00’te görüşmesi bekleniyor. Selin BECER
Bugün 13:10 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:32 TSİ
Erdoğan ile görüşme saati belli oldu!
AKP’de Abdullah Eryarsoy’un istifasının ardından belirlenemeyen il başkanlığı için 4 isim Cumhurbaşkanı ile görüşmeye gitti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz