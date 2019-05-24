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Aranan 3 hükümlü polis ekiplerince yakalandı

İzmit’te işlediği çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası verilen ve aranan 3 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Alınan bilgiye göre İzmit’te farklı tarihlerde işlediği yağma, hırsızlık ve yaralama gibi 9 ayrı suçtan yargılanan Tamer B. isimli şahıs, yargılandığı mahkemece 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın onanmasının ardından aranmaya başlanan Tamer B. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından Tavşantepe’de bulunan evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evinde yakalandı

İzmit’te uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan yargılanan Ramazan A. isimli şahıs ise yargılandığı mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın onanmasının ardından aranmaya başlanan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Ramazan A. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından Tavşantepe’de bulunan evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İran uyruklu şahsa 16 yıl 8 ay hapis cezası

İzmit’te uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan yargılanan İran uyruklu Magıd S.D. isimli şahıs, yargılandığı mahkemece 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın onanmasının ardından aranmaya başlanan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Magıd S.D. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından İzmit Yenişehir Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nuri AKÇAHARMAN

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