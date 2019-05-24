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3 gün bayram pazarı kurulacak

İzmit'te 3 gün boyunca Ramazan pazarı kurulacak.
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İzmit'te 3 gün boyunca Ramazan pazarı kurulacak. Konu hakkında bilgi veren Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, "Kocaeli halkına hayırlı olsun. Bayram Pazarı’nda herkes alışveriş yapacak. 1 Haziran Cumartesi, 2 Haziran Pazar, 3 Haziran Pazartesi olmak üzere 3 gün, bayram pazarımız açılacak. Herkesi pazarımıza bekliyoruz. Fiyatlarda düşüş var. Yoğunluk bekliyoruz. Ülkemizin en güzel pazarı. Pazarın içerisinde restorantarzı bir işletme yapıldı. Vatandaşlarımız istedikleri gibi yemek yiyecek. Bayramdan sonra bir gün belirleyip burasını hizmete açacağız" şeklinde konuştu.

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Yorumlar

(1)
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Acaba - Pazar yeri acaba milli irade meydanınamı yoksa yeni cumartesi-perşmbe alanınamı kurulacak ?

Yanıtla . 4Beğen 24 Mayıs 14:06

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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