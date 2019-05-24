İzmit'te 3 gün boyunca Ramazan pazarı kurulacak. Konu hakkında bilgi veren Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, "Kocaeli halkına hayırlı olsun. Bayram Pazarı’nda herkes alışveriş yapacak. 1 Haziran Cumartesi, 2 Haziran Pazar, 3 Haziran Pazartesi olmak üzere 3 gün, bayram pazarımız açılacak. Herkesi pazarımıza bekliyoruz. Fiyatlarda düşüş var. Yoğunluk bekliyoruz. Ülkemizin en güzel pazarı. Pazarın içerisinde restorantarzı bir işletme yapıldı. Vatandaşlarımız istedikleri gibi yemek yiyecek. Bayramdan sonra bir gün belirleyip burasını hizmete açacağız" şeklinde konuştu.
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3 gün bayram pazarı kurulacak
İzmit'te 3 gün boyunca Ramazan pazarı kurulacak.
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Yorumlar
(1 )
Acaba - Pazar yeri acaba milli irade meydanınamı yoksa yeni cumartesi-perşmbe alanınamı kurulacak ?
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