Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mayıs ayı ikinci toplantısı önceki akşam Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında toplanan mecliste belediyenin 2018 yılı kesin hesabının yanı sıra 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

“KENT KONUT LÜKS KONUTU BIRAKSIN”

Mecliste CHP grubu adına söz alan grup başkanvekili Engin Taşdemir, otopark konusunda kalıcı ve ciddi adımların atıldığını dile getirdi. Taşdemir, sözlerini şöyle bitirdi, “Kentin çeşitli noktalarına yapılan katlı otoparklar için teşekkür ederim. Kentsel dönüşüm ile ilgili ciddi bir çalışmaya başlanmalı. Kent Konut lüks konut yapımı işlerini bir kenara bırakıp, bir an önce kentsel dönüşüm projelerine öncülük yapmalı."

MASTER PLANI YAPILACAK

Taşdemir’in sözlerine yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, “Yeni master planı ile ilgi bir düşüncemiz var. Lojistik master planı da yaptık. Bazı sayıların değişmesinden dolayı master planı da değişmeli. TIR parkı sorununda da haklısınız. Belirlediğimiz bir bölgeye TIR parkı kurmak istiyoruz. Ayrıca bir de Lojistik Köy kurmalıyız. 500 milyar dolarlık dış ticaret hacmine limanların da karşılık vermesi lazım. Dolgu istemiyoruz, eğer olmayacaksa hızlı tren hattının bir kısmını lojistik hat olarak kullanmak istiyoruz” dedi.

ÇÖP FABRİKASI KONUSU!

Taşdemir’in Kent Konut ile ilgili eleştirilerine de aşnı şekilde hak vererek cevap veren Büyükakın, şöyle konuştu: “Kent Konet artık lüks konut üretmeyecek. İhtiyaca göre üretim yapacak. Hatta ilk olarak Kabakoz ve Barbaros mahallelerinin taşınması için belirlenecek bölgelere yeni sosyal konutlar yapacağız. Kent Konut artık kentsel dönüşümün öncüsü olmak için çalışacak. Ayrıca Akademik Odalar Birliği ile atık tesisi hakkında bir araya geldik ve onlardan çalışma yapmalarını istedik. Gelecek rapor doğrultusunda bu projeyi yürüteceğiz” ifadelerini kullandı. Selin BECER