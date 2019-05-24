Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mayıs ayı ikinci toplantısı önceki akşam Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında toplanan mecliste belediyenin 2018 yılı kesin hesabının yanı sıra 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
“KENT KONUT LÜKS KONUTU BIRAKSIN”
Mecliste CHP grubu adına söz alan grup başkanvekili Engin Taşdemir, otopark konusunda kalıcı ve ciddi adımların atıldığını dile getirdi. Taşdemir, sözlerini şöyle bitirdi, “Kentin çeşitli noktalarına yapılan katlı otoparklar için teşekkür ederim. Kentsel dönüşüm ile ilgili ciddi bir çalışmaya başlanmalı. Kent Konut lüks konut yapımı işlerini bir kenara bırakıp, bir an önce kentsel dönüşüm projelerine öncülük yapmalı."
MASTER PLANI YAPILACAK
Taşdemir’in sözlerine yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, “Yeni master planı ile ilgi bir düşüncemiz var. Lojistik master planı da yaptık. Bazı sayıların değişmesinden dolayı master planı da değişmeli. TIR parkı sorununda da haklısınız. Belirlediğimiz bir bölgeye TIR parkı kurmak istiyoruz. Ayrıca bir de Lojistik Köy kurmalıyız. 500 milyar dolarlık dış ticaret hacmine limanların da karşılık vermesi lazım. Dolgu istemiyoruz, eğer olmayacaksa hızlı tren hattının bir kısmını lojistik hat olarak kullanmak istiyoruz” dedi.
ÇÖP FABRİKASI KONUSU!
Taşdemir’in Kent Konut ile ilgili eleştirilerine de aşnı şekilde hak vererek cevap veren Büyükakın, şöyle konuştu: “Kent Konet artık lüks konut üretmeyecek. İhtiyaca göre üretim yapacak. Hatta ilk olarak Kabakoz ve Barbaros mahallelerinin taşınması için belirlenecek bölgelere yeni sosyal konutlar yapacağız. Kent Konut artık kentsel dönüşümün öncüsü olmak için çalışacak. Ayrıca Akademik Odalar Birliği ile atık tesisi hakkında bir araya geldik ve onlardan çalışma yapmalarını istedik. Gelecek rapor doğrultusunda bu projeyi yürüteceğiz” ifadelerini kullandı. Selin BECER
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Yorumlar
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Cenk - laştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 25 Eylül 2016 tarihinde yaptığı açıklamada, “Haydarpaşa Garı, yüksek hızlı tren garı olarak hizmet vermeye devam edecek. Sadece gar değil Haydarpaşa limanı ve orada çok sayıda kamusal alan var. Oranın kazandırılması için bir proje var. Kruvaziyer limanı, yat limanı, otel projeleri var. Ancak bu Haydarpaşa Garı için değil gar ile Haydarpaşa limanı arasındaki bölge için bir proje var” diyerek Haydarpaşa liman sahasında rant projesi için dönüşüm ısrarından vazgeçmediklerini ilan etmiştir.
Halbuki Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki’nin, ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan’ın bu yılın ağustos ayında yaptıkları açıklamalarda Haydarpaşa Garı’nın yüksek hızlı tren ve bölgesel trenler için kullanılacağı, tren garı olarak hizmet vereceği söylenince kamuoyunda yandaş medyanın da yönlendirmesi ile Haydarpaşa Garı’nın kurtulduğu imajı yaratılmak istenmişti.
Oluşturulmaya çalışılan bu algı üzerine 21 Ağustos 2016 tarihinde Haydarpaşa Dayanışması olarak yaptığımız basın açıklamasında, “… yargı kararı ile iptal edilen, yargı kararı nedeniyle bu yılın başında revize edilen Haydarpaşa Garı ve yakın çevresi planlarının akıbeti konusunda her hangi bir açıklama olmadığı gibi, aynı açıklamada gar ve limanın arkasında bulunan saha ile ilgili henüz net bir bilgi verilmedi” diyerek kamuoyunu bilgilendirmiş ve endişemizi dile getirmiştik.
Ulaştırma bakanının yukarıda aktardığımız açıklaması maalesef endişelerimizi haklı çıkarmıştır.
Haydarpaşa Garı ve Limanını çevresiyle birlikte Kruvaziyer liman, ticaret ve turizm alanı olarak yağma ve yapılaşmaya açmak amacıyla 2004 yılında İBB tarafından hazırlanan planların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 26 Nisan 2006 gün ve 85 sayılı karar ile bütün alanı “Haydarpaşa Garı ve Çevresi Kentsel ve Tarihi Sit Alanı” olarak tescil ederek koruma altına almış olmasına rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediye B
İzmitli - Yıllarca bu habere yorum yapmak için mi bekledin üstad :) patlama yaşamışsın valla
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