Alınan bilgiye göre, D100 kara yolu Tavşancıl mevkisinde Olgun Polat idaresindeki 34 YR 4374 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Araç sürücüsü Polat, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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Dilovası'nda trafik kazası: 1 yaralı
Dilovası'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz