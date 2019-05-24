Dilovası'nda trafik kazası: 1 yaralı

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Alınan bilgiye göre, D100 kara yolu Tavşancıl mevkisinde Olgun Polat idaresindeki 34 YR 4374 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Araç sürücüsü Polat, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.