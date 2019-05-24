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Mars'a isim gönderme kampanyasına Türkiye'den yoğun ilgi

NASA'nın 'ismini Mars'a gönder' kampanyası Türkiye'den yoğun ilgi görüyor.
Mars'a isim gönderme kampanyasına Türkiye'den yoğun ilgi mask
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NASA'nın 'ismini Mars'a gönder' kampanyasına en çok katılım Türkiye'den gerçekleşti. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'a gönderilecek uzay aracında ismini yazdırmak isteyenler için tüm dünyada kampanya başlattı. Mars'a ismini göndermek isteyenler, NASA'nın internet sitesinden isim, soy isim, ülke ve posta kodu bilgilerini girerek bu şansı elde edebiliyor. Formu dolduranlara temsili bir uzay yolculuğu biletinin de verildiği kampanyaya şu ana kadar 3,5 milyon insan katıldı. Kampanyaya en çok katılım 1 milyon 291 bin 772 milyon başvuruyla Türkiye'den yapıldı. Türkiye'yi 430 bin 248 bin kişiyle ABD, 407 bin 889 bin kişiyle Hindistan takip etti. Sistemde toplanan isimler, Mars'a gönderilecek uzay aracında yer alacak çip içinde muhafaza edilecek. NASA üst düzey yetkilisi Thomas Zurbuchen, tarihi Mars misyonunu başlatmaya hazırlanırken, herkesin bu keşif yolculuğunun bir parçası olmasını istediklerini belirtti. NASA, 30 Eylül'e kadar tüm dünyadan Mars'a ismini göndermek isteyenlerin talebini kabul edecek. Mars'a gönderilmesi planlanan uzay aracının Temmuz 2020'de fırlatılması ve Şubat 2021'de Mars'a ulaşması planlanıyor. Uzay aracı, geçmiş mikrobik yaşama dair izler, Mars'ın iklim ve jeolosiyle ilgili örnekler toplayarak dünyaya dönecek.

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