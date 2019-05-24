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SGK'ya sözlü sınavla 400 personel alınacak

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) sözlü sınavla 400 denetmen yardımcısı alınacak.
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Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) sözlü sınavla 400 denetmen yardımcısı alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı için başvurular, 10-17 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

KPSS ŞARTLARI!

Başvuruda bulunacak adayların Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları, ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) KPSS P13, KPSS P23, KPSS P40, KPSS P42 ve KPSS P47 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmaları gerekiyor.

Bugün 14:21 TSİ - Ekonomi

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