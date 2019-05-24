Asaf Saner, son yolculuğuna uğurlandı

Alınan bilgiye göre Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinden Kartepe yönünde seyir halinde olan at antrenörü olduğu öğrenilen Asaf Saner (57) idaresindeki 41 RF 162 plakalı otomobil, Ovacık Mahallesinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle yükseltilen bankete çarparak devrildi. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü Asaf Saner ve eşi AKP Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Ayten Saner araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerinde itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Ayten Saner hafif yaralanırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü Asaf Saner'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Eşinin yaşamını yitirdiğini öğrenen Ayten Saner ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından Saner'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Ters dönen otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü. Kazada yaşamını yitiren Asaf Saner’in cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İzmit’in tanınmış ailelerinden olan merhum Orhan Saner ile Kezban Saner’in oğulları, BEKAERT İzmit Çelik Kord Genel Müdürü Hakan Saner’in kardeşi olan Asaf Saner’in cenaze namazı İzmit Fevziye Camiinde kılındı.

Toprağa verildi

Burada öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İzmit eski Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kartepe eski Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, AKP Kocaeli eski il Başkanı Şemsettin Ceyhan, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve çok sayıda vatandaş katıldı. SSK emeklisi ve 2 çocuk babası olan Asaf Saner’in cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN