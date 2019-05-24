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Yıldırım, Saadet seçmeninden oy istedi! Gökçınar'dan sert tepki

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Saadet Partisi seçmeninden oy istedi. Saadet Partisi'nin İstanbul adayı duruma tepki göstererek "Hadi oradan" ifadelerini kullandı.
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AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından “Saadet Partisi'ne oy veren kardeşlerimizin tekrarlanacak seçimde bana oy vereceklerini düşünüyorum. Çünkü Erbakan Hoca hayatı boyunca milli ve yerli vurgusu yaparak siyasi ömrünü tamamlamıştır. Türkiye'nin özgün savunma sanayisinin olması gerektiğini söylemiştir.” İfadelerini paylaşarak Saadet Partisi seçmeninden oy istemişti.

GÖKÇINAR'DAN SERT TEPKİ!

AKP’li Yıldırım'ın bu sözlerine, Necdet Gökçınar sert tepki geldi. Gökçınar da yine aynı şekilde sosyal medya hesabından "Kahraman askerimizin başına çuval geçirildiğinde 'ne notası müzik notası mı?' diye alay edeceksin sonra da Erbakan Hocamız'dan ve millilikten bahsedip Saadet Partisi seçmeninden oy isteyeceksin. Öyle mi? Hadi oradan!!" ifadelerini paylaşarak tepkisini dile getirdi.

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