Başkan Öztürk Ramazan Ayı’nı üye ziyaretlerine ayırdı

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk Ramazan ayında da üye ziyaretlerine hız kesmeden devam etti. 9. Meslek Komitesi ile birlikte Hereke'deki nakliyeci üyeleri ziyaret eden Öztürk, üyelerin sektör sorunları dinledi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysel Şenol, 9. Komite üyeleri Bahattin Taş ve Ramazan Öztürk ile birlikte nakliyeci üyelere yapılan ziyaretlerde üyelerin sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

HEREKE BÖLGESİ’NDEKİ ÜYELERİMİZE ZİYARETLERİMİZ DEVAM EDECEK

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk "Hereke bölgesinde yer alan işletmelerimizi ve üyelerimizi çok önemsiyoruz ve sorunlarını birebir dinlemek için ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de diğer komite üyelerimiz ile birlikte Hereke Bölgesinde yer alan üyelerimize ziyaretlerimizi hızlandıracağız" dedi. Üye ziyaretleri kapsamında Atilla taşımacılık, Aytemiz petrol, Deniz Petrol, KLC firması, Mengenli Nakliyat, SS. 3 Nolu Kooperatif, SS.22 nolu kooperatif, KNN Yapı ve Özdemir Kardeşler nakliyat firmaları ziyaret edildi.