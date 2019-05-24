Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:14 TSİ- Ekonomi G: Bugün 15:15 TSİ

Panayır için Ağadere işletme sahipleri indirim oranlarını açıklamaya başladı

Körfez’de ilk defa yapılacak olan ‘’Bayram Tadında Panayır’’ proje adıyla hayata geçirilecek olan alışveriş panayırı için Ağadere’de bulunan işletme sahipleri indirim oranlarını açıklamaya başladı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve proje yöneticisi, aynı zamanda Ağadere Caddesi Fidan Kundura işletme sahibi Fatih Fidan "Ağadere Caddesi’nde yapılacak olan panayırımız için hazırlıklarımızı başlatmış bulunmaktayız işletme sahiplerimiz indirim oranlarını açıklamaya başladılar, Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak işletme sahiplerimize sürece verdikleri katkı için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekleştirilen panayırda hem Körfez’den alışveriş yapılmasını hem de işletme sahiplerimizin kazanmasını amaçlıyoruz, Körfez’de ilk defa bir panayır yapılıyor olması işletme sahiplerini fazlasıyla heyecanlandırdı. Ağadere’de yapılacak olan panayırın gelenekselleşmesi ve Körfez’in her alanında yapılması bundan sonraki süreçte gündemimiz de olacak" dedi.

AĞADERE’YE HEYECAN GELDİ

31 Mayıs Saat 14:00’te açılışı yapılacak olan ve 3 Mayıs’a kadar devam edecek olan panayırda, Ağadere Caddesi Bildik Tekstil firması %70 ve Fidan Kundura’da %50 ile %70 arasında indirim yapılacak.

Bugün 15:14 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Bir depo LPG'de 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz mask
Bir depo LPG'de 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz
Güneş gözlüğü uyarısı! mask
Güneş gözlüğü uyarısı!
Kuyumculardan ORTAK MESAJ mask
Kuyumculardan ORTAK MESAJ
İşsizlik maaşı hesaplara erken yatacak! mask
İşsizlik maaşı hesaplara erken yatacak!
İZGAZ'da işlemler e-Devlet'ten yapılabilecek mask
İZGAZ'da işlemler e-Devlet'ten yapılabilecek
Başkan Öztürk Ramazan Ayı’nı üye ziyaretlerine ayırdı mask
Başkan Öztürk Ramazan Ayı’nı üye ziyaretlerine ayırdı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
İzmit Belediyesi'nde yeni atama mask
İzmit Belediyesi'nde yeni atama
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak mask
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak
Federal Mogul'da üretim durdu! mask
Federal Mogul'da üretim durdu!
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı mask
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

GALERİ

Fırtına Gebze'yi de VURDU! mask
Fırtına Gebze'yi de VURDU!
Kandıra'yı hortum VURDU! mask
Kandıra'yı hortum VURDU!
Kocaelispor taraftarı Bahri Yavuz’a hayli tepkili! mask
Kocaelispor taraftarı Bahri Yavuz’a hayli tepkili!
Büyükşehir’in 6 Milyar 539 Milyon 599 Bin TL borcu var mask
Büyükşehir’in 6 Milyar 539 Milyon 599 Bin TL borcu var
Büyükakın, eski ve yeni başkanlara iftarda buluştu mask
Büyükakın, eski ve yeni başkanlara iftarda buluştu
Gebze'de hafriyat TIR'ı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı mask
Gebze'de hafriyat TIR'ı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL