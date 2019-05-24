Panayır için Ağadere işletme sahipleri indirim oranlarını açıklamaya başladı

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve proje yöneticisi, aynı zamanda Ağadere Caddesi Fidan Kundura işletme sahibi Fatih Fidan "Ağadere Caddesi’nde yapılacak olan panayırımız için hazırlıklarımızı başlatmış bulunmaktayız işletme sahiplerimiz indirim oranlarını açıklamaya başladılar, Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak işletme sahiplerimize sürece verdikleri katkı için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekleştirilen panayırda hem Körfez’den alışveriş yapılmasını hem de işletme sahiplerimizin kazanmasını amaçlıyoruz, Körfez’de ilk defa bir panayır yapılıyor olması işletme sahiplerini fazlasıyla heyecanlandırdı. Ağadere’de yapılacak olan panayırın gelenekselleşmesi ve Körfez’in her alanında yapılması bundan sonraki süreçte gündemimiz de olacak" dedi.
AĞADERE’YE HEYECAN GELDİ
31 Mayıs Saat 14:00’te açılışı yapılacak olan ve 3 Mayıs’a kadar devam edecek olan panayırda, Ağadere Caddesi Bildik Tekstil firması %70 ve Fidan Kundura’da %50 ile %70 arasında indirim yapılacak.
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