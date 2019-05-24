İzmit Belediyesi'nden önemli uyarı!

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, vatandaşlardan cadde ve sokaklara eski ev eşyası, moloz ve bahçe atıkları çıkartılmaması istendi. Yetkililer, İzmit Belediyesi olarak, eski ev eşyası, inşaat atığı ve bahçe atıklarını toplandıklarını hatırlatarak “ bu tür atığı olanlar bunları cadde ve sokaklara çıkartmadan önce belediyemizin 318 00 77 numaralı telefonunu arayarak randevu almaları gerekiyor. Aksi halde cadde ve sokaklara çıkartılan atıklar hiç de hoş olmayan görüntülere neden olmaktadır. Özellikle şehir merkezinde atık sahipleri mutlaka randevu almalı. Dış mahallerde bu tür atıklar belirli günlerde alınmaktadır” dediler.

ÇÖPLER KONTEYNIRA

İzmit Belediyesi yetkililer, vatandaşlardan çöplerini çöp konteynırlarının içine atmalarını da isteyerek “ şehrimizin yaklaşık 9000 noktasında çöp konteynırı bulunuyor. Bazı kişiler, çöpleri konteynır içine değil de dışına bırakıyorlar. Konteynır dışındaki atıklar, kedi köpekler tarafından dağıtılarak çevre ve insan sağlığı açısından olumsuzluklara da yol açmaktadır” şeklinde konuştu.