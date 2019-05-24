“Filli Ustam” ile garantili boya hizmeti

Nitelikli usta yetiştirmek konusunda öncü rol üstlenen Filli Boya, “Filli Ustam” projesiyle 81 ilde işin profesyonellerini tüketiciler ile buluşturuyor. Evlerini boyatmak isteyen kişiler, www.filliustam.com’u tıklayarak, mesleki yeterlilik belgesine sahip ustalara ulaşıyor. Filli Boya güvencesi ile sunulan hizmete 2 yıl boyunca uygulama ve ürün garantisi de veriliyor. Filli Boya, hayata geçirdiği “Filli Ustam” uygulaması ile tüketicilerin hayatını kolaylaştırarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyor.



FİLLİ USTAM NEDİR?

www.filliustam.com internet sitesi üzerinden ulaşılabilen uygulamada inşaat boyacılığı mesleki yeterliliğine sahip, Filli Boya ürün ve davranış eğitimlerini almış eğitimli ustalar yer alıyor. Tüketiciler aradıkları kriterlere uygun ustayı bularak evlerini diledikleri gibi renklendiriyor. Üstelik Filli Ustam uygulamasından Filli Boya ürünleri kullanılarak yapılan işler de, 2 yıl boyunca Filli Boya’nın uygulama ve ürün garantisi ile güvence altına alınıyor.

UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

www.filliustam.com web sitesine giren tüketiciler, bulundukları il ve ilçede kendilerine en yakın lokasyondaki ustaların listesine ulaşıyorlar. Usta listesinden diledikleri ustanın profiline girerek profil resimlerini, iş deneyimlerini, uzmanlık alanlarını, referanslarını ve hatta müşteri anket puanlarını görebiliyorlar. Seçilen ustaya boyatılacak alan ve iletişim bilgileri iletilerek keşif randevusu talebi gönderiliyor. İş talebini alan usta, tüketiciyi 24 saat içinde arayarak keşif için randevulaşıyor. Yapılan keşif sonrasında www.filliustam.com üzerindeki keşif süreci sekmesini kullanarak süreç başlatılıyor. Anlaşma sağlanan Filli Usta, anlaşılan tarih ve saatte Filli Usta kaliteli ürün uygulaması ile boya işlemine başlıyor. İşi yaptıran tüketici www.filliustam.com web sitesine tekrar giriş yaparak garanti süreci sekmesi üzerinden anlaşmaya varılan uygulamanın garanti sürecini başlatabiliyor.