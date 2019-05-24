Seyir halindeyken motor kısmı tutuşan taksi paniğe neden oldu

Olay, İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sefa D. idaresindeki 41 T 0339 plakalı taksi seyir halindeyken, bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden Sefa D., aracını bulvar üzerinde bulunan Taşocağı Sokak’ta durdurarak durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın motor kısmında çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.