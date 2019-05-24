27.05.2019 tarihinde BAŞİSKELE ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında BARBAROS MAH. , SEYMEN MAH. , ŞEHİTEKREM MAH. ,
27.05.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında M.ALİPAŞA MAH. , TAVŞANTEPE MAH. , YENİŞEHİR MAH. ,
27.05.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 10:00 arasında KABAOĞLU KÖYÜ , KABAOĞLU MAH. ,
28.05.2019 tarihinde BAŞİSKELE ilçesinde saat 14:00 ile 17:00 arasında ALTINKENT MAH. , BARBAROS MAH. ,
28.05.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında GÜNDOĞDU MAH. , MALTA MAH. , SERDAR MAH. , TEPEKÖY MAH. , İSTASYON MAH. ,
28.05.2019 tarihinde BAŞİSKELE ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında ALTINKENT MAH. , BARBAROS MAH. , HASANEYN MAH. , YEŞİLKENT MAH. , YEŞİLYURT MAH. ,
29.05.2019 tarihinde KÖRFEZ ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında GÜNEY KÖYÜ , KARAYAKUPLU MAH. , KUTLUCA KÖYÜ , KUTLUCA MAH. , MİMAR KÖYÜ , SEVİNDİKLİ KÖYÜ , SEVİNDİKLİ MAH. , ÇAMKONAK KÖYÜ ,
29.05.2019 tarihinde KARTEPE ilçesinde saat 13:00 ile 17:00 arasında İSTASYON MAH. ,
29.05.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 11:00 arasında ALİKAHYA KÖYÜ , KABAOĞLU KÖYÜ , KABAOĞLU MAH. , ORHAN MAH. , TÜYSÜZLER MAH. ,
30.05.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında YEŞİLOVA MAH. ,
30.05.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 13:00 ile 17:00 arasında KABAOĞLU MAH. ,
30.05.2019 tarihinde BAŞİSKELE ilçesinde saat 13:30 ile 15:30 arasında DAMLAR MAH. , KÖRFEZ MAH. , YEŞİLKENT MAH. ,
30.05.2019 tarihinde BAŞİSKELE ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında YENİKÖY KÖYÜ ,YENİKÖY MAH. ,
27.05.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 11:00 ile 17:00 arasında KABAOĞLU KÖYÜ , KABAOĞLU MAH. , KARABAŞ KÖYÜ , SEKBANLI KÖYÜ , SEKBANLI MAH. ,
27.05.2019 tarihinde BAŞİSKELE ilçesinde saat 13:00 ile 15:00 arasında MAHMUTPAŞA MAH. , YEŞİLYURT MAH. ,
31.05.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında NEBİHOCA KÖYÜ , NEBİHOCA MAH. ,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz