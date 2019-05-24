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AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş oldu

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş oldu.
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AKP’de 31 Mart yerel seçimlerinde İzmit’in kaybedilmesinin sorumluluğunun kendinde olduğunu ifade ederek istifa eden eski İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’un ardından gelen ikinci heyetin belirlediği 4 isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için bugün İstanbul’a gitti. İl Başkanlığı için Mahmut Civelek, Mehmet Ellibeş, Zihni Yılmaz ve Abdullah Köktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile saat 14.00’da görüştü. Görüşme sonucunda Mehmet Ellibeş AKP Kocaeli'nin yeni İl Başkanı olarak atandı.

MEHMET ELLİBEŞ KİMDİR?

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş 21 Ekim 1955 tarihinde Gölcük' te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gölcük' te tamamladıktan sonra Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Teknik Bilimler bölümünden mezun oldu. Vatani görevini yedek subay olarak Erzurum'da yaptı. Mart 1978 tarihinde Gölcük Belediyesi'nde işe başladı. Sırasıyla Tahsilat Şefi, Muhasebe Şefi, Hesap İşleri Müdürü, Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerini başarıyla yaptıktan sonra sonra Mart 1989 tarihinde Gölcük Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Başkan Yardımcılığı görevini de aralıksız olarak 15 yıl başarı ile yaptıktan sonra; 25 yıllık bilgi, birikim, deneyimli ve vizyon sahibi bir belediyeci olarak Gölcük Belediye Başkanlığına aday olmak için 30 Aralık 2003 tarihinde bu görevden ayrıldı.

Mehmet Ellibeş, 28 Mart 2004 günü yapılan Genel Yerel Seçimlerde Gölcük Belediye Başkanı seçildi.

Başkan Mehmet Ellibeş,

* UCLG-MEWA (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği Orta Doğu ve Batı Asya Bölge teşkilatı) dünya konsey üyesi

* Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 1. Başkan vekili

* Marmara Belediyeler Biliği Yaşlılar Komisyonu Üyesi

* Gölcük Milli Eğitim Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği Kurucu Başkanı (Halen devam ediyor)

* Gölcük Spor Kulüp Başkanlığı (31 Aralık 2004 tarihinde sona ermiştir)

* Gölcük Kızılay Üyesi (Halen devam ediyor)

* Yardım Sevenler Derneği Üyesi (Halen devam ediyor)

* Kavaklı Spor Kulübü Üyesi (Halen devam ediyor)

* Gesotim Üyesi ( Halen devam ediyor ) görevlerinde de bulunmuştur.

Evli olan Mehmet Ellibeş iki çocuk babası.

Bugün 19:07 TSİ - Siyaset

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