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TEM'de TIR, kamyona çarptı; Ankara yönü ulaşıma kapandı!

İzmit'te, TEM yolunda, TIR'ın arkadan çarptığı kamyonun sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara yönü, ulaşıma kapanırken, 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
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Kaza, saat 17.30 sıralarında, TEM yolu Kandıra gişeleri mevkisinde meydana geldi. Muharrem Kaçar yönetimindeki 06 FL 7781 plakalı TIR, Şuayip Badır'ın kullandığı 33 FP 663 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyon, çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarken, TIR ise yolun sol tarafındaki bariyerlere çarptı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı Badır'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Araçların kaza yerinden kaldırılması için bölgeye vinçler getirildi. Kaza nedeniyle Ankara yönü, ulaşıma kapanırken, yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ULAŞIMA AÇILDI

İzmit'te, TEM yolunda, saat 17.30 sıralarında TIR ile kamyonun çarpışmasının ardından kaza nedeniyle ulaşıma kapanan ve 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşan Ankara yönü, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Bugün 21:49 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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