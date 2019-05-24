Kaza, saat 17.30 sıralarında, TEM yolu Kandıra gişeleri mevkisinde meydana geldi. Muharrem Kaçar yönetimindeki 06 FL 7781 plakalı TIR, Şuayip Badır'ın kullandığı 33 FP 663 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyon, çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarken, TIR ise yolun sol tarafındaki bariyerlere çarptı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı Badır'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Araçların kaza yerinden kaldırılması için bölgeye vinçler getirildi. Kaza nedeniyle Ankara yönü, ulaşıma kapanırken, yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
ULAŞIMA AÇILDI
İzmit'te, TEM yolunda, saat 17.30 sıralarında TIR ile kamyonun çarpışmasının ardından kaza nedeniyle ulaşıma kapanan ve 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşan Ankara yönü, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz