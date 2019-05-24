Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 22:06 TSİ- Spor G: Bugün 22:07 TSİ

UEFA'dan Fenerbahçe ve Galatasaray kararı

Galatasaray'ın 2018-19 sezonu anlaşma şartlarına uyduğunu açıklayan UEFA, FFP şartlarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'yi bir üst kurula sevk etti.
UEFA'dan Fenerbahçe ve Galatasaray kararı mask
Büyütmek için resme tıklayın

UEFA, Finansal Fair Play (FFP) anlaşması imzalayan Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili kararını açıkladı. UEFA'dan yapılan açıklamada, Galatasaray'ın 2018-19 sezonunda Finansal Fair Play anlaşmasının şartlarını yerine getirdiği belirtildi. Açıklamada, 2016 yılının Mayıs ayında imzalanan anlaşmanın şartlarını ihlal eden Fenerbahçe'nin ise bir üst kurula sevk edildiği kaydedildi. UEFA ayrıca, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımının 2018-19 sezonunda anlaşma şartlarına uyduğunu ancak Portekiz temsilcisi Porto'nun hedeflerin bir kısmını gerçekleştiremediğini bildirdi.

Bugün 22:06 TSİ AA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Ergene Velimeşespor - Nevşehir Belediyespor maçı sonrası arbede çıktı mask
Ergene Velimeşespor - Nevşehir Belediyespor maçı sonrası arbede çıktı
Ergene Velimeşespor 2. Lig’e çıktı mask
Ergene Velimeşespor 2. Lig’e çıktı
Oktay Balcı’nın önlenemez yükselişi mask
Oktay Balcı’nın önlenemez yükselişi
Hocalığa evlilik arası verdi mask
Hocalığa evlilik arası verdi
Futsal devleri Yahya Kaptan’a geliyor mask
Futsal devleri Yahya Kaptan’a geliyor
Kocaelispor taraftarları Başkan Özlü'yü ziyaret etti mask
Kocaelispor taraftarları Başkan Özlü'yü ziyaret etti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
İzmit Belediyesi'nde yeni atama mask
İzmit Belediyesi'nde yeni atama
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak mask
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak
Federal Mogul'da üretim durdu! mask
Federal Mogul'da üretim durdu!
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı mask
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

GALERİ

Emekli Astsubaylar çocukları sevindirdi mask
Emekli Astsubaylar çocukları sevindirdi
Fırtına Gebze'yi de VURDU! mask
Fırtına Gebze'yi de VURDU!
Kandıra'yı hortum VURDU! mask
Kandıra'yı hortum VURDU!
Kocaelispor taraftarı Bahri Yavuz’a hayli tepkili! mask
Kocaelispor taraftarı Bahri Yavuz’a hayli tepkili!
Büyükşehir’in 6 Milyar 539 Milyon 599 Bin TL borcu var mask
Büyükşehir’in 6 Milyar 539 Milyon 599 Bin TL borcu var
Büyükakın, eski ve yeni başkanlara iftarda buluştu mask
Büyükakın, eski ve yeni başkanlara iftarda buluştu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL