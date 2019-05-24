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Abdullah Avcı'dan 'gidecek mi kalacak mı' sorusuna cevap

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, gelecek sezon takımda kalıp kalmamasıyla ilgili olarak yarından itibaren düşüneceğini söyledi.
Abdullah Avcı'dan 'gidecek mi kalacak mı' sorusuna cevap mask
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Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, gelecek sezon takımda kalıp kalmamasıyla ilgili olarak yarından itibaren düşüneceğini söyledi.

Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Gelecek sezon da Medipol Başakşehir ile yola devam edecek misiniz, yoksa iddia edildiği gibi Beşiktaş'ın başına mı geçeceksiniz?" sorusuna, "Adımın yurt içi, yurt dışında önemli kulüplerle anılıyor olması beni ve ekibimi mutlu ediyor. Bu bizim ne kadar doğru işler yaptığımızı, çok net ortaya koyuyor. Ancak profesyonellik anlayışıma göre mevcut sezon bugün bitiyor. Mevcut sezon bitmeden benim ağzımdan böyle bir şey duyamazsınız. Profesyonellik anlayışıma sığmayan bir durumdur. Bugün itibarıyla bitti, öncelikle kulübümle... Kulübün yapısı, 13 senedir adım adım buraya kadar gelen bir süreç var. Kulübüm ve özellikle hafta içi itibarıyla eğer böyle bir şey duyacaksanız benim ağzımdan duyacaksınız zaten. Süreci profesyonellik anlayışıma göre bugünden sonra bir açıklama yapacaksam bunu benim ağzımdan yakın zamanda duyarsınız." cevabını verdi.

Avcı, bir basın mensubunun "Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, 'Hocamızla 5 yıllık sözleşmemiz var. Bir kupa hedefimiz var, biz devam edeceğiz.' sözlerini kullandı. Bu açıklamayı nasıl okumalıyız?" sorusunu ise "Biz aileyiz, gecede kahvaltıda da beraberiz. Başkan genelde hep böyle bu açıklamayı yaptı. Ama sonuçta kulübün menfaatleri, benim düşüncelerim, yaşadığım sonuçlar, duygular nedir onun değerlendirmesini yaparız. Ya kulüple ilgili hedeflere devam ederiz ya da başka bir şey varsa ona göre devam ederiz." şeklinde cevapladı.

"5 sene bu yarışın içinde olmak son derece güzel"

Karşılaşmayı ve genel olarak sezonu değerlendiren Avcı, şunları kaydetti:

"İçeride kazanıp ligi o şekilde kapatmak istiyorduk. Rakip de ligin çıkış yapan takımı. Oyuna iyi başladık, beraberlikle tamamladık. Alanyaspor'u tebrik ediyoruz. Bizim adımıza 5 senelik süreçte devamlı gelişen büyüyen, kulübün kurumsal hafızası ile büyüyen bir takım olduk. Beş senede 2 dördüncülük, 2 ikincilik bir tane de geçen sene averajla üçüncülük alan bir ilçe takımı olarak 5 sene bu yarışın içinde olmak son derece güzel. Kulüp harika işler yapıyor. Tabii ki sorgulamamız gereken, bizi üzen özellikle son aylarda yaşadığımız puan kayıpları. Sahanın içinde kaybetmek veya kazanmak gibi duyguları yaşadık. Bazen keşkeler önümüzdeki sene itibarıyla çok iyi öğrenmeler getirebiliyor. Genele baktığımızda bence başarılı harika giden ama sonuçlandıramadığımız... Kupa almak bazen iyidir, çünkü hedeftir. Ama kupa alıp bazen saygı kaybedersin, bazen de kupa almayıp saygı kazanır gelişirsin bu daha önemlidir. Liverpool 7 puan gerideydi şampiyon olamadı ama bugün Şampiyonlar Ligi'nde final oynuyor, Liverpool'u başarsız mı ilan edeceğiz veya Başakşehir Futbol Kulübü'nü mü başarısız ilan edeceğiz. Kulübü, başkanı yöneticileri, çalışanı, personeli candan yürekten ve isteyerek çalışarak bu ana getirdiler. Herkese teşekkür ediyorum."

Bugün 23:05 TSİ AA İstanbul- Spor

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