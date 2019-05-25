Çocuk oyun gruplarının bakımları yapılıyor

ÇOCUK OYUN GRUPLARININ BAKIMLARI YAPILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi Başkanlığı ekipleri yaz sezonuna hazırlık çalışmaları kapsamında park bahçe ve yeşil alanlardaki çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli genelinde hasar gören oyun parkları ve spor ekipmanlarının periyodik olarak bakım ve onarımı yapılıyor.

300 OYUN GRUBUNDA TAMİRAT YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların her ortamda spor yapabilmeleri ve çocukların oyun oynamalarını sağlamak için kentin dört bir yanına oyun parkları ve spor ekipmanları kazandırdı. Çocukların hoşça vakit geçirdikleri ekipmanların bakım ve onarımı da ihmal edilmiyor. Bu kapsamda Kocaeli genelindeki 12 ilçede bulunan 60 sorumluluk alanında yaklaşık 300 adet oyun grubunda periyodik olarak tamirat ve bakım çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda oyun gruplarında bulunan aksaklıklar giderilirken kırık ekipmanlar tamir edilerek yeni görünümlerine kavuşuyor. Çalışmalar vatandaşların memnuniyetini kazanıyor.

HER AY DÜZENLİ BAKIM

Çocuk grupları ve spor aletlerinin bulunduğu alanlarda bakım ve tamirat çalışmaları yıl içerisinde periyodik olarak gerçekleştiriliyor. Kontrol edilen park ve bahçelerde aksaklıklar ekiplere bildiriliyor. Keşif çalışmasının ardından bütün aksaklıklar tek tek gideriliyor. Yapılan çalışmaların ardından çocuk parkları ve fitness alanları eksiksiz olarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.