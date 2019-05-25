Uzuntarla Kültür Merkezi'nde hummalı çalışma

UZUNTARLA KÜLTÜR MERKEZINDE HUMMALI ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kartepe Uzuntarlada kültür merkezi inşa edecek. Merkez içinde muhtarlık ofisi ve sağlık ocağını da bulunduracak çok amaçlı bir yapı olacak. Kültür merkezi vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılacak. Bünyesinde konferans kongre düğün gibi organizasyonların gerçekleştirmelerine imkân verecek. Yapı KO-MEK sınıflarıyla da çeşitli kurslara ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz aylarda kültür merkezinin ilk kazmasını vuran Büyükşehir Belediyesi son olarak düğün salonunun ve muhtarlığın bulunacağı bölümün kalıp demir ve beton imalatını gerçekleştirdi.

SOSYAL İHTİYAÇLARA CEVAP VERECEK

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek projeler yapmaya devam ediyor. Büyükşehir bu kültür merkezlerinden birini de Kartepe Uzuntarlaya kazandırıyor. Kartepe ilçesi Uzuntarla mevkiinde 14886 metre karelik alana yapılan kültür merkezinin geçtiğimiz aylarda temeli atılmıştı. Hummalı çalışmanın devam ettiği merkezin temel demir ve kalıp imalatları devam ediyor. Sağlık Ocağı kolon demir imalatları devam eden merkezin temel betonu da döküldü. Düğün salonu ve muhtarlık kısmında kalıp demir ve beton imalatı devam ederken bina altı grobeton çalışması yapan ekipler dolgu tesviye ve temel altı betonu döküyor.

TOPLAM ALANI 1488 METREKARE

Yapının kültür merkezi bölümünde 540 metrekarelik çok amaçlı salon gelin odası kulis bay bayan Wcler yer alacak. KO-MEK bölümünde spor salonu derslikler ve muhtarlık birimleri oluşturulacak. Sağlık Ocağı bölümünde ise doktor odaları muayene odaları aşı odası bebek bakım odası mescit ve wcler bulunacak. Bina çevresi yaklaşık 3 bin 700 metrekare olup otopark ve yeşil alan düzenlemeleri yapılacak.