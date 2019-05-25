Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 Karayolu'nu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor. TEM Otoyolu'nun İzmit-Adapazarı yönü onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22 Temmuz'a kadar kapalı olacak.
Bugün 09:40 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:25 TSİ
Dikkat! O yol trafiğe kapatıldı...
TEM Otoyolu'nun İzmit-Adapazarı kesimi onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22 Temmuz'a kadar 06.30-18.30 saatleri arasında kapalı olacak.
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Yorumlar
(2 )
Oktay - Bayram üstü olacak şey değil. Daha geçen sene onarıldı bu yol. Avrupa gibi önce 2 sonra tek şerit onarılsa olmuyor sanki. Bir şerit de karşıya verirsin 2 gidiş 2 geliş olur. İzmitin şehir trafiğini düşünemiyorum o süre için. Ayıp ya bu insanlara cektirdiğiniz
Şener saygılı - Vay beceriksizler yeniden yolmu açıyorsunuzda bu kadar süre kapatıp insanları madur ediyorsunuz işiniz gücünüz sıkıntı yaratmak yazıklar olsun bu anlayışınıza
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