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Dikkat! O yol trafiğe kapatıldı...

TEM Otoyolu'nun İzmit-Adapazarı kesimi onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22 Temmuz'a kadar 06.30-18.30 saatleri arasında kapalı olacak.
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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 Karayolu'nu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor. TEM Otoyolu'nun İzmit-Adapazarı yönü onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22 Temmuz'a kadar kapalı olacak.

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Yorumlar

(2)
02

Oktay - Bayram üstü olacak şey değil. Daha geçen sene onarıldı bu yol. Avrupa gibi önce 2 sonra tek şerit onarılsa olmuyor sanki. Bir şerit de karşıya verirsin 2 gidiş 2 geliş olur. İzmitin şehir trafiğini düşünemiyorum o süre için. Ayıp ya bu insanlara cektirdiğiniz

Yanıtla . 0Beğen 25 Mayıs 11:05
01

Şener saygılı - Vay beceriksizler yeniden yolmu açıyorsunuzda bu kadar süre kapatıp insanları madur ediyorsunuz işiniz gücünüz sıkıntı yaratmak yazıklar olsun bu anlayışınıza

Yanıtla . 4Beğen 25 Mayıs 09:54

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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