Dikkat! O yol trafiğe kapatıldı...

Oktay - Bayram üstü olacak şey değil. Daha geçen sene onarıldı bu yol. Avrupa gibi önce 2 sonra tek şerit onarılsa olmuyor sanki. Bir şerit de karşıya verirsin 2 gidiş 2 geliş olur. İzmitin şehir trafiğini düşünemiyorum o süre için. Ayıp ya bu insanlara cektirdiğiniz