Erdoğan'dan iş bulamıyorum diyen kadına yanıt!

açılışından sonra kendisine seslenen ve iki üniversite bitirdiği halde işsiz olduğunu söyleyen EYTmağduru bir kadına "Kocan ne yapıyor?" diye sordu. Kadının "Şu anda işi var çalışıyor" cevabı üzerine ise Erdoğan "Gördün mü?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'daki Hacı Osman Torun Camisi'nin açılışından sonra iki üniversite bitirmiş EYT mağduru işsiz evli bir kadının "İş bulamıyorum" sözlerine karşılık verdi.

ERDOĞAN: ONLARIN HEPSİ İSTİSMAR PEŞİNDE

Erdoğan, "Onların hepsi istismarın peşinde. Erken emeklilik diye bir şey yok. Avrupa'da şu anda emeklilik yaşı kaça çıktı biliyor musun?" ifadeleriyle yanıtladı.

KADIN: İŞ BULAMIYORUZ

Erdoğan, "İş bulamıyoruz efendim iş yok. Ben iki üniversite mezunuyum işim yok şu anda" diyen kadının sözlerine "Kocan ne yapıyor?" sorusuyla karşılık verdi.

Erdoğan, kendisine "Şu anda işi var çalışıyor" yanıtını veren kadına "Gördün mü?" dedi.