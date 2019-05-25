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Erdoğan'dan iş bulamıyorum diyen kadına yanıt!

Cami açılışından sonra kendisine "Ben iki üniversite mezunuyum işim yok şu anda, iş bulamıyorum" diyen kadına Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koca ne yapıyor?" ifadeleriyle yanıt verdi.
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açılışından sonra kendisine seslenen ve iki üniversite bitirdiği halde işsiz olduğunu söyleyen EYTmağduru bir kadına "Kocan ne yapıyor?" diye sordu. Kadının "Şu anda işi var çalışıyor" cevabı üzerine ise Erdoğan "Gördün mü?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'daki Hacı Osman Torun Camisi'nin açılışından sonra iki üniversite bitirmiş EYT mağduru işsiz evli bir kadının "İş bulamıyorum" sözlerine karşılık verdi.

ERDOĞAN: ONLARIN HEPSİ İSTİSMAR PEŞİNDE

Erdoğan, "Onların hepsi istismarın peşinde. Erken emeklilik diye bir şey yok. Avrupa'da şu anda emeklilik yaşı kaça çıktı biliyor musun?" ifadeleriyle yanıtladı.

KADIN: İŞ BULAMIYORUZ

Erdoğan, "İş bulamıyoruz efendim iş yok. Ben iki üniversite mezunuyum işim yok şu anda" diyen kadının sözlerine "Kocan ne yapıyor?" sorusuyla karşılık verdi.

Erdoğan, kendisine "Şu anda işi var çalışıyor" yanıtını veren kadına "Gördün mü?" dedi.

Bugün 09:46 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

(2)
01

Mülayim Çoksert - 2 tırışka üniversite bitireceğine 1 tanesinin üzerine master yapabilseydin daha rasyonel olurdu; o zaman serzenişe ihtiyaç duymazdın.

Yanıtla . 0Beğen 25 Mayıs 10:36
03

Nuri doğan - @Mülayim Çoksert 01 nolu yoruma cevabı: Yanlış yorum yapmışsınız. 2 tane üniversite bitireceğine "İmam Hatip bitirseydin daha iyi olur" diye yorum yapsan daha doğru olacaktı. Sende biliyorsun ki geleceğimiz imam hatip mezunlarında onlar çok okuyacak çok üfleyecek Böylece HER ŞEY GÜZEL OLACAK.

Yanıtla . 0Beğen 25 Mayıs 11:24
02

Vatandas - @Mülayim Çoksert 01 nolu yoruma cevabı: sana hadi dıyorum hadi bu ne at gözlüğü ile yaşamak

Yanıtla . 0Beğen 25 Mayıs 11:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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