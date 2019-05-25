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Sandıklara imam başkan

Kamu görevlisi olmayan kişilerin sandık başkanı olduğu gerekçesiyle İstanbul seçiminin iptaline ilişkin gerekçesi üzerindeki tartışmalar sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı...
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YSK’nin 7 üyesinin 31 bin sandığın 754’ünde kamu görevlisi olmayan kişilerin sandık başkanı olduğu gerekçesiyle İstanbul seçiminin iptaline ilişkin gerekçesi üzerindeki tartışmalar sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 23 Haziran’da yenilenecek seçim için kaymakamlıkların önceki seçimlerde ağırlıklı olarak eğitim, sağlık ve adliye çalışanlarından oluşturduğu kamu görevlisi listelerine imamları da eklediği ortaya çıktı. YSK, bazı ilçe seçim kurullarının başvurusu üzerine imamların da kamu görevlisi olduğu, sandık kurulu başkanı ve üyesi olabileceği yönünde görüş bildirdi. Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre ilçe seçim kurulları, hafta başında sandık kurulu başkan ve üyelerini belirleyerek isteyen siyasi partilere bildirdi. İlçe seçim kurulları, bugün sandık kurulu oluşumuyla ilgili itirazları karara bağlayacak. 31 Mart seçimlerinde sandık kurulu başkanlarının dışarıdan belirlendiği iddiaları nedeniyle tartışma konusu olan ilçe seçim kurulları, 23 Haziran seçimi için karar almadan önce pek çok konuda YSK’ye görüş sordu.

KURUL BAŞKANLARI TEDİRGİN

İlçe seçim kurulları, bu karar üzerine 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimi için sandık kurullarının oluşumuna ilişkin sonrasında sıkıntı yaşamamak için YSK’yi soru yağmuruna tuttu. İlçe seçim kurullarından çok sayıda başvuru gelirken, ağırlıklı olarak sandık kurullarında görev verilecek kamu görevlileriyle ilgili görüş soruldu. Bazı kaymakamlıkların, daha önceki seçimlerde ağırlıklı olarak eğitim, sağlık ve adliye çalışanlarından kamu görevlisi listesi oluşturmasına karşın, bu kez imamları da listeye dahil etmesi dikkat çekti.

Ücretli öğretmenlerin kamu görevlisi olmaması nedeniyle sandık kurullarında başkan ve üye olamayacağını bildiren YSK, imamların ise “kamu görevlisi” olduğu ve sandık kurulu başkanı ile memur üyesi olabilecekleri yönünde görüş bildirdi. YSK, yasaya göre kaymakamlıkların ‘kamu görevlisi’ olarak ilçe seçim kurullarına bildirdiği listenin dikkate alınmasını istedi.

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