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Binali Yıldırım neden özür diledi?

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, esnaf ve sanatkârlarla bir araya geldiği iftar programında, “Oyunuza sahip çıkamadığımız için sizden özür diliyoruz” dedi.
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Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da görev yapan esnaf ve sanatkârlara iftar programı düzenledi.

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile çok sayıda İstanbullu esnaf ve iş insanı katıldı.

İftar programında konuşma yapan Binali Yıldırım, "Sizlerin İstanbul'da kullandığınız oyların sayılırken yerini bulmadığını ne yazık ki gördük, şahit olduk. Bu yüzden oyunuza sahip çıkamadığımız için sizden özür diliyoruz. Her nedense kendi ülkelerinde yaşanan seçim hile ve yolsuzluklarını dile getirmeyen, hiç gündeme getirmeyenler, İstanbul seçimlerine birden bire merak saldılar. Not ediyorlar, nokta koyuyorlar. Noktayı İstanbul halkı koyar, İstanbullu hemşerilerimiz koyar. Sizin işiniz değil. Herkes işine baksın" diye konuştu.

Bugün 09:59 TSİ - Siyaset

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