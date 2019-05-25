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O belediye başkanı ihaleleri canlı yayınlayacak

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini söyledi.
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yerel ve ulusal basın mensuplarıyla düzenlediği sahur programında bir araya geldi. Basın mensuplarıyla birlikte sahur yapan Bıyık, "Taraflı, tarafsız şeffaf bir belediyecilik anlayışı yapacağız dedik. İlk icraat olarak meclis toplantımızı canlı yayınladık. Biz Darıca Belediyesi’nin meclis toplantısında neler olduğunu vatandaşımız görsün istiyoruz. Hatta bir adım daha ileriye gittik. İhaleleri de canlı yayınlayacağız. Herkesin gözünün önünde şeffaf bir belediyecilik anlayışı ile milletimizin oyuna talip olmuştuk. Gizlimiz, saklımız yok" dedi.

"Tasarruf tedbirlerini uyguluyoruz"

Beş yıllık görev süresinin ilk yılını tasarruf tedbirleri ile geçireceğini, dört yılını ise yatırımlara ayıracağını söyleyen Başkan Muzaffer Bıyık, "Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nda 40 gece hitap etmek varken, yeni bir belediye başkanıyım herkesin bir nefsi vardır. Bir nevi halka güzel görünmek, benim derdim o değil. Biz ismimiz bir yerlerde yazsın istemiyoruz. Darıca Belediyesi’nin sosyal tesislerinin hiçbir yerinde Muzaffer Bıyık ismi yazmayacak. Ben hiçbir zaman şov peşinde olmayacağım. Bizim öyle bir derdimiz yok. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nın benden önce ihalesi yapılmış, ben yapılmış bir ihaleyi iptal ettim. Her yönden tasarruf tedbirleri almaya çalışıyoruz. Buda onlardan bir tanesi. Bizim gerçek anlamda sadece Şehirler Kültürler Kaynaşması’yla değil, her alanda tasarruf tedbirleri yapıyoruz. Tek derdimiz gönüllerde hoş bir seda bırakmak. Gerekirse yatırım anlamında bir yılımızı feda edeceğiz ama önümüzdeki dört yılı kurtaracağız. Bu bir yıl bizim için tasarruf yılı ama önümüzdeki dört yılda mertebe mertebe beyannamemizde vatandaşımıza söz verdiğimiz hizmetlerimizi yapacağız" şeklinde konuştu.

"Verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalışmaya başladık"

Seçim sürecinde vatandaşlara taahhüt ettikleri hizmetleri hayata geçirmeye başladıklarını ifade eden Bıyık, "Beyannamemizde söz verdiğimiz işler için çalışmaya başladık. Dini tesislerin temizlenmesi ve bakımı ile ilgili bir ekip kurarak ivedi bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Eğer biz camilerle ilgili böyle bir çalışma yapıyorsak, Milli Eğitim ile bir işbirliği yaparak okul bahçelerinin temizlenmesi ve bakımını biz yapacağız. Bununla ilgili bir çalışmada başlattık. Büyükşehir belediyemizin destekleriyle Fen İşleri’nde yol bakım ve onarım çalışmalarımız sürüyor. Cenaze hizmetleri noktasında çalışmalarımız iyi gidiyor. Büyükşehir Belediyemiz zaten hizmetleri veriyor ama cenaze yakınlarının memlekete gitmesi noktasında da araç tahsisini belirli kriterlerde biz üstleniyoruz" diye konuştu.

Bugün 10:09 TSİ İHA Kocaeli- Siyaset

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