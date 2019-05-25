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Başkan Orhan Günen: En önemli işimiz adaleti sağlamak

Kocaeli İl Hakem Kurulu’nun yeni yönetimi yaklaşık 2 aydır görevini başarılı bir şekilde yürütüyor. Başkan Orhan Günen ve deneyimli ekibi, Kocaeli hakemlerinin gelişimi için kılı kırk yarıyor. Günen başkanlığındaki il hakem kurulunun en çok hassasiyet gösterdiği konu ise adalet.
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KOCAELİ’DE İLK KEZ OLUYOR

O örneklerden birisi.Kocaeli İl Hakem Kurulu tarafından ilimizde ilk kez gerçekleştirilen FIFA Atletik Test koşuları İzmit Outlet Center AVM yanında yer alan atletizm pistinde gerçekleşti. 70 aday hakemin yaklaşık 4 saat süren zorlu testlerini 18 hakem başarı ile tamamladı. Buradaki detay ise her hangi bir hakemi ayırmaksızın teste tabi tutmalarıydı. 

ÇOK FAYDALI OLDU

MHK’nin 2-3 Temmuz’daki koşu ve mülakatları öncesi Kocaeli İl Hakem Kurulu tarafından klasmana aday hakemlerin FIFA yeterlilik test koşularında 7 orta, 11 de yardımcı hakem başarılı oldu. Hakemler sıcak havaya rağmen elinden geleni ortaya koyarken, Kocaeli Üniversitesi koşulara destek verdi. 

İNANILMAZ ZOR BİR TEST

Testler, hakemler için 6 adet 40 metre sprint ve 40 adet 75 metre koşuları ile yardımcılar için 1 adet koda testi, 5 adet 30 metre sprint ve 40 adet 75 metre koşularından oluştu. Atletik testlerde hakemlerden Kadir Yılmaz ve Tolga Şimsek, yardımcılardan ise Yusuf Öztürk ile Abdullah Yalçınkaya performansları ile göz doldurdu. 

SIRA EĞİTİM ÇALIŞMALARINDA

Klasmana aday hakemlerimiz 2 Temmuz’daki Merkez Hakem Komitesi mülakatı için İl Hakem Kurulu tarafından 10 Haziran’dan sonra eğitim çalışması da yapacak. Öte yandan Kocaeli Üniversitesi Spor Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Ertay Seyrek ve Şeref Aslan ile 14 üniversite öğrencisi testler için kusursuz bir iş çıkarırken, İHK Başkanı Orhan Günen, Kocaeli Üniversitesi yetkilileri ile testlerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Erdem ÖVÜÇ

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