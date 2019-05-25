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Başkan Günen: Hakemler her zaman hazır olmalılar

Kocaeli İl Hakem Kurulu Başkanı Orhan Günen, klasmana aday hakemlerin FIFA yeterlilik koşuları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve hakemlerin her zaman kendilerini hazır tutmaları gerektiğini belirtti.
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KOŞAMAZSAN SİLİNİRSİN

Koşuların önemine değinen Orhan Günen şu ifadelere yer verdi: Baştan ifade etmek gerekirse koşularda adaletli bir iş çıktı. Sabah saat 9’da Kocaeli İl Hakem Kurulu olarak hazır olduk ve Kocaeli Üniversitesi’nden de teknik yardım aldık. Bu anlamda üniversitemize teşekkür ediyorum. Hakem koşularında klasmana teklif edilecek hakemler önce atletik denemelerden geçmek zorundalar. Bunun için önceden hazırlanması gerekiyor. Hazırlananlar zorlanmadan koşarken hazırlanamayanlar ise koşamadılar. Net bir ifade ile koşamazsan silinirsin.

YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Bizler 1 Nisan’dan beri görevdeyiz. Bundan önce diğer kurum arkadaşlarımız görev yaptılar. Antrenman ve atletik denemelerde son dönemde ise hakemlerimizin temposunu arttırdık ama diğer dönemde antrenmana çok önem verilmemiş, bu koşularda bunu anladım. Bu tabi ki eleştiri değildir ben sadece düşüncemi söylüyorum. Koşan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Koşanlarla yolumuza devam edeceğiz. Klasmana teklif edilecek hakem ve yardımcı hakemlerimizi tespit edip teklif yapılacak. 

HAKEMLER HER ZAMAN HAZIR OLMALI

Futbol federasyonun bir çalışma takvimi var bizler dokuzda başladık. Gönül ister ki serin havalarda olsun ancak hakemler müsabaka yönetecek maça çıkacak sınavlara katılacak. Yarından sonra başka yerlerde de koşacak. Hakemler her zaman hazır olması lazımdır. 70 hakemimiz koştu. Hakemlerimiz ve yardımcı hakemlik isteyen arkadaşlarımız vardı bunlar önceden başvurularını yaptılar. 18 hakem koşularını tamamladı.

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